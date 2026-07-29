прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.72

30 июля в ответном матче квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Твенте». Начало встречи — 21:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

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«Ференцварош»

Турнирное положение: в чемпионате Венгрии пока «Ференцварош» идёт внизу турнирной таблицы после первого тура, не имея очков.

Последние матчи: в гостях команда неожиданно уступила «Пакшу» со счётом 2:4. После первого тайма счёт был 2:2, но после перерыва соперник смог забить два безответных мяча.

Ранее была победа в гостях над «Твенте» (1:2) в ЛЕ и победа над «Войводиной» (2:1, 3:0).

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Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.

Состояние команды: летом «Ференцварош» возглавил словенский специалист Бартаж Борбели, а Робби Кин покинул клуб. Также ушли два ведущих центральных полузащитника, а им на замену не было приобретено никого похожего уровня. Пока есть вопросы и к игре «Ференцвароша», хотя результаты сейчас довольно успешные.

«Твенте»

Турнирное положение: в прошлом году «Твенте» финишировал четвёртым в голландской Эредивизи с 58 очками после 34 матчей.

Последние матчи: пока «Твенте» сыграл только одну официальную встречу в сезоне и уступил дома в ЛЕ «Ференцварошу» со счётом 1:2.

Также была победа в товарищеской игре с «Эмменом» (3:0) и на своём поле поражение от «Гента» (0:2).

Не сыграют: серьёзных потерь нет.

Состояние команды: «Твенте» продолжает возглавлять известный в прошлом футболист Джон ван ден Бром. Летом команда понесла несколько потерь, но состав всё равно остался более чем боеспособным. Ну а самыми известными в нём являются нападающий Вегхорст, Ламмерс, а также голкипер Пасвер.

На что ставят в матче Ференцварош — Твенте Букмекерские коэффициенты на матч Ференцварош — Твенте: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Первая игра в Твенте завершилась победой венгров со счётом 2:1.

«Ференцварош» выиграл 4 из 5 последних матчей с учётом товарищеских.

У «Твенте» в пяти последних играх: 3+1=1−.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ференцвароша» дают 2,75, а на «Твенте» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,63.

Прогноз: в первой игре «Твенте» владел инициативой, играл заметно лучше, но всё равно умудрился проиграть. Теперь голландцам предстоит ответная встреча, где у них есть возможность показать свой настоящий уровень. «Твенте» сильнее и по составу, и по опыту футболистов, поэтому не верится, что команда способна проиграть и второй раз.

1.72 Победа «Твенте» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Ференцварош» — «Твенте» позволит вывести на карту выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: победа «Твенте» с форой 0 за 1,72.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

2.85 «Твенте» выиграет по сумме двух матчей Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Ференцварош» — «Твенте» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Дополнительная ставка: «Твенте» пройдёт дальше за 2,85.