«Цапли» одолеют «Монреаль». Даже без Месси

прогноз на матч 17-го тура МЛС, ставка за 2.05

26 июля в 17-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Монреаль» и «Интер» Майами. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Монреаль»

Турнирное положение: «Сине-бело-чёрные» сражаются за попадание в топ-9 своей конференции. Команда ныне находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Монреаль» на 4 очка отстает от искомой девятой позиции. Команда отличилась 22 голами в 16 матчах, пропустив в свои ворота 32 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монреаль» уступил «Нэшвиллу» (0:1).

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До того команда расписала мировую с «Торонто» (0:0). Зато чуть ранее ей удалось одолеть «Ванкувер» (2:1).

В пяти последних матчах «Монреаль» разжился двумя победами. В них «сине-бело-чёрные» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Монреаль» не блещет стабильностью результатов. Команда не забивала в двух последних матчах.

Между тем, «Монреаль» неудачно противостоит «цаплям». В трех последних очных поединках «сине-бело-чёрные» уступили сопернику. Удастся ли прервать неудачную серию?!

«Интер» Майами

Турнирное положение: «Цапли» борются за лидерство в Восточной конференции. Ныне команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» Майами на 5 очков отстает от лидера. К тому же забила команда 42 мяча в 16 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Цапли» переиграли «Чикаго Файр» (3:2).

До того команда перестреляла «Филадельфию Юнион» (6:4). При этом чуть ранее она уверенно одолела «Портленд Тимберс» (2:0).

При этом «Интер» Майами в пяти своих последних матчах добыл 5 побед. В этих поединках команда отличилась 20 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Состояние команды: «Цапли» прекрасно справляются даже без Лионеля Месси. Команда добыла 5 побед подряд.

При этом «Интер» Майами в 9 выездных поединках набрал 22 зачетных балла. А вот забивает вне родных стен команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Безусловно, «Цапли» намерены подтянуться к лидеру. Вот только проблемы с надежностью тылов далеки от решения, да и Месси пока отдыхает после Мундиаля.

На что ставят в матче Монреаль — Интер Майами Букмекерские коэффициенты на матч Монреаль — Интер Майами: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.05. Ничья — в 4.10, выигрыш «Монреаля» — в 3.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Цапли» выглядят предпочтительнее оппонента, к тому же мотивированы продлить свой победный сериал.

2.05 Победа «Интера» Майами Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Монреаль» — «Интер» Майами принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Интера» Майами за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Монреаль» — «Интер» Майами позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет