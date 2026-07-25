26 июля в 17-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Монреаль» и «Интер» Майами. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Монреаль»
Турнирное положение: «Сине-бело-чёрные» сражаются за попадание в топ-9 своей конференции. Команда ныне находится на 13-м месте турнирной таблицы.
При этом «Монреаль» на 4 очка отстает от искомой девятой позиции. Команда отличилась 22 голами в 16 матчах, пропустив в свои ворота 32 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монреаль» уступил «Нэшвиллу» (0:1).
До того команда расписала мировую с «Торонто» (0:0). Зато чуть ранее ей удалось одолеть «Ванкувер» (2:1).
В пяти последних матчах «Монреаль» разжился двумя победами. В них «сине-бело-чёрные» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Монреаль» не блещет стабильностью результатов. Команда не забивала в двух последних матчах.
Между тем, «Монреаль» неудачно противостоит «цаплям». В трех последних очных поединках «сине-бело-чёрные» уступили сопернику. Удастся ли прервать неудачную серию?!
«Интер» Майами
Турнирное положение: «Цапли» борются за лидерство в Восточной конференции. Ныне команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Интер» Майами на 5 очков отстает от лидера. К тому же забила команда 42 мяча в 16 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Цапли» переиграли «Чикаго Файр» (3:2).
До того команда перестреляла «Филадельфию Юнион» (6:4). При этом чуть ранее она уверенно одолела «Портленд Тимберс» (2:0).
При этом «Интер» Майами в пяти своих последних матчах добыл 5 побед. В этих поединках команда отличилась 20 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Состояние команды: «Цапли» прекрасно справляются даже без Лионеля Месси. Команда добыла 5 побед подряд.
При этом «Интер» Майами в 9 выездных поединках набрал 22 зачетных балла. А вот забивает вне родных стен команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Безусловно, «Цапли» намерены подтянуться к лидеру. Вот только проблемы с надежностью тылов далеки от решения, да и Месси пока отдыхает после Мундиаля.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.05. Ничья — в 4.10, выигрыш «Монреаля» — в 3.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.40 и 2.88.
Прогноз: «Цапли» выглядят предпочтительнее оппонента, к тому же мотивированы продлить свой победный сериал.
Ставка: Победа «Интера» Майами за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Монреаль» не забивал в 2 последних поединках
- «Интер» Майами победил в 5 своих последних матчах
- «Цапли» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- Обе команды пропускают в среднем 2 гола за матч
- «Сине-бело-чёрные» победили только 4 раза в 16 поединках чемпионата