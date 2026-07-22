прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.20

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций румынский клуб ФКСБ будет принимать «Ауду» из Латвии. Игра пройдет в Бухаресте 23 июля. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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ФКСБ

Турнирная таблица: ФКСБ завоевал путёвку в Лигу конференций после победы над бухарестским «Динамо» (2:1).

Последние матчи: В первом туре чемпионата Румынии ФКСБ переиграл команду «Арджеш» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах «Стяуа» одержала три победы и потерпела два поражения.

«Ауда»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 3-е место, набрав 40 очков.

Последние матчи: В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций обменялся голами с командой РФШ (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Ауда» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

ФКСБ стартовал с победы над командой «Арджеш» в первом туре чемпионата Румынии

«Ауда» в чемпионате Латвии занимает третье место

ФКСБ и «Ауда» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу ФКСБ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.40. На победу «Ауды» — 11.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.

Прогноз: «Стяуа» уверенно начала новый футбольный сезон, выиграв в два мяча в первом туре внутреннего первенства. «Ауда» показывает неплохие результаты во внутреннем чемпионате, однако уровень соперника в Лиге конференций будет значительно выше.

2.20 Фора ФКСБ (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч ФКСБ — «Ауда» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора ФКСБ (-2) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч ФКСБ — «Ауда» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.