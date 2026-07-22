В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций румынский клуб ФКСБ будет принимать «Ауду» из Латвии. Игра пройдет в Бухаресте 23 июля. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
ФКСБ
Турнирная таблица: ФКСБ завоевал путёвку в Лигу конференций после победы над бухарестским «Динамо» (2:1).
Последние матчи: В первом туре чемпионата Румынии ФКСБ переиграл команду «Арджеш» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Стяуа» одержала три победы и потерпела два поражения.
«Ауда»
Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 3-е место, набрав 40 очков.
Последние матчи: В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций обменялся голами с командой РФШ (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Ауда» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- ФКСБ стартовал с победы над командой «Арджеш» в первом туре чемпионата Румынии
- «Ауда» в чемпионате Латвии занимает третье место
- ФКСБ и «Ауда» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу ФКСБ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.40. На победу «Ауды» — 11.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.
Прогноз: «Стяуа» уверенно начала новый футбольный сезон, выиграв в два мяча в первом туре внутреннего первенства. «Ауда» показывает неплохие результаты во внутреннем чемпионате, однако уровень соперника в Лиге конференций будет значительно выше.
Ставка: Фора ФКСБ (-2) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.