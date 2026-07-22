В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Полесье» из Украины будет принимать «Копенгаген» из Дании. Игра пройдет в Кошице 23 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Полесье»
Турнирная таблица: В чемпионате Украины сезона 2025/2026 «Полесье» финишировал на третьем месте, набрав 59 очков.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций украинский клуб провел восемь товарищеских встреч. В заключительной игре «Полесье» проиграл чешской «Виктории» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В контрольных матчах «Полесье» одержал четыре победы, завершило одну встречу вничью и в трёх поединках потерпело поражение.
«Копенгаген»
Турнирная таблица: «Копенгаген» завоевал путевку в Лигу конференций после того, как одержал победу над «Брондбю» (3:1).
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций датский клуб провел четыре товарищеских матча, выиграв у «Виборга» (2:1), «Хорсенса» (3:2), «Мьёльбю» (5:3), а также сыграл вничью с чешской «Викторией» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Копенгаген» одержал пять побед и сыграл одну встречу вничью.
Статистика для ставок
- «Полесье» — бронзовый призер чемпионата Украины
- «Копенгаген» перед стартом в Лиге конференций провел 4 контрольные игры
- «Полесье» и «Копенгаген» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Копенгагена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Полесье» — 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.35 и 1.53.
Прогноз: Учитывая матчи «Копенгагена», можно смело сказать, что датский клуб сможет одержать победу над украинским визави.
Ставка: Фора «Копенгагена» (0) с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.35.