23 июля в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций сыграют «Риека» и «Дерри Сити». Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Риека»
Перед матчем: «Риека» начинает свой путь в Лиге конференций со второго отборочного раунда турнира.
Команда заняла четвертое место в турнирной таблице хорватской Первой лиги, что позволило попасть в третий по значимости еврокубок.
Последние матчи: Свой предыдущий матч команда провела удачно, обыграв словенский «Ядран» со счетом 2:0.
До того «Риека» в товарищеских матчах одержала победы над словенскими «Радомлье» (2:0), «Гросуплье» (3:0) и «Браво» (2:1).
Состояние команды: Клуб на позитивной ноте подходит к старту сезона, выиграв все свои предсезонные матчи.
В прошлом году команда из Хорватии дошла до 1/16 финала Лиги конференций, где уступила французскому «Страсбургу».
«Дерри Сити»
Перед матчем: «Дерри Сити» начал свой еврокубковый поход с первого отборочного раунда Лиги Европы, где потерпел поражение от софийского ЦСКА и вылетел в третий по рангу клубный турнир Старого света.
Команда в прошлом году занял второе место в чемпионате Ирландии, что позволило начать еврокубковый путь с Лиги Европы.
Последние матчи: «Горожане» последний матч провели успешно, обыграв в 1/16 финала Кубка Ирландии «Толку» со счетом 3:0.
До того команда дважды проиграла софийскому ЦСКА в Лиге Европы — 2:3 в Софии и 1:2 в Дерри.
Состояние команды: Ирландский чемпионат живет по системе «весна-осень», где команда из североирландского города выступает не самым лучшим образом, занимая шестое место из десяти после 25-ти туров.
Также «горожане» хоть и достойно, но проиграли ЦСКА и в Лиге конференций их поджидает весьма непростой соперник.
Статистика для ставок
- «Риека» побеждала в пяти последних играх, включая встречу прошлого сезона
- «Дерри Сити» забивал в девяти предыдущих матчах
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Риеку» абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.60, а победа «Дерри Сити» — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.60 и 2.22.
Прогноз: «Риека» вполне может порадовать своих фанатов забитыми мячами против менее мастеровитого соперника.
Ставка: Тотал «Риеки» больше 2,5 за 1.99.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «Риека» разгромит «горожан».
Ставка: Победа «Риеки» с форой -2,5 за 2.46