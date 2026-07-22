«Риека» начнет путь в Лиге конференций с разгромной победы?

прогноз в матче Лиги конференций, ставка за 2.09

23 июля в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций сыграют «Риека» и «Дерри Сити». Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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«Риека»

Перед матчем: «Риека» начинает свой путь в Лиге конференций со второго отборочного раунда турнира.

Команда заняла четвертое место в турнирной таблице хорватской Первой лиги, что позволило попасть в третий по значимости еврокубок.

Последние матчи: Свой предыдущий матч команда провела удачно, обыграв словенский «Ядран» со счетом 2:0.

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До того «Риека» в товарищеских матчах одержала победы над словенскими «Радомлье» (2:0), «Гросуплье» (3:0) и «Браво» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Клуб на позитивной ноте подходит к старту сезона, выиграв все свои предсезонные матчи.

В прошлом году команда из Хорватии дошла до 1/16 финала Лиги конференций, где уступила французскому «Страсбургу».

«Дерри Сити»

Перед матчем: «Дерри Сити» начал свой еврокубковый поход с первого отборочного раунда Лиги Европы, где потерпел поражение от софийского ЦСКА и вылетел в третий по рангу клубный турнир Старого света.

Команда в прошлом году занял второе место в чемпионате Ирландии, что позволило начать еврокубковый путь с Лиги Европы.

Последние матчи: «Горожане» последний матч провели успешно, обыграв в 1/16 финала Кубка Ирландии «Толку» со счетом 3:0.

До того команда дважды проиграла софийскому ЦСКА в Лиге Европы — 2:3 в Софии и 1:2 в Дерри.

Состояние команды: Ирландский чемпионат живет по системе «весна-осень», где команда из североирландского города выступает не самым лучшим образом, занимая шестое место из десяти после 25-ти туров.

Также «горожане» хоть и достойно, но проиграли ЦСКА и в Лиге конференций их поджидает весьма непростой соперник.

На что ставят в матче Риека — Дерри Сити Букмекерские коэффициенты на матч Риека — Дерри Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Риека» побеждала в пяти последних играх, включая встречу прошлого сезона

«Дерри Сити» забивал в девяти предыдущих матчах

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Риеку» абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.60, а победа «Дерри Сити» — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.60 и 2.22.

Прогноз: «Риека» вполне может порадовать своих фанатов забитыми мячами против менее мастеровитого соперника.

1.99 Тотал «Риеки» больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Риека» — «Дерри Сити» принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Тотал «Риеки» больше 2,5 за 1.99.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Риека» разгромит «горожан».

2.46 Победа «Риеки» с форой -2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Риека» — «Дерри Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Победа «Риеки» с форой -2,5 за 2.46