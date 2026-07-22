прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций МЛ «Витебск» из Беларуси будет принимать черногорскую «Сутьеску». Игра пройдет в Мезёкёвешдски 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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МЛ «Витебск»

Турнирная таблица: «Витебск» завоевал титул чемпиона Беларуси, набрав в сезоне 2025 68 очков, опередив минское «Динамо» на 5 баллов. В нынешнем розыгрыше белорусского чемпионата МЛ «Витебск» занимает 2-е место с активом в 31 очко. От лидера — минского «Динамо» отставание составляет 2 балла.

Последние матчи: В Лиге чемпионов клуб из Беларуси проиграл лучшей команде Румынии — команде «Университатя Крайова» (1:4 — поражение дома, 0:1 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах «Витебск» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

«Сутьеска»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Сутьеска» набрала 72 очка и стала чемпионом Черногории.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Сутьеска» уступила чемпиону Казахстана — «Кайрату» (0:2 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Сутьеска» не может одержать победу на протяжении шести матчей подряд, потерпев также поражения в товарищеских играх против «Сараево» (1:2), «Морнар Бар» (0:1) и «Бораца» (0:1), а также в игре чемпионата Черногории против клуба «Единство» (1:3).

Статистика для ставок

МЛ «Витебск» проиграл «Университате Крайова» в Лиге чемпионов (1:5)

«Сутьеска» потерпела поражение казахстанскому «Кайрату» в Лиге чемпионов (1:4)

МЛ «Витебск» и «Сутьеска» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу МЛ «Витебск» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Сутьески» — 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.

Прогноз: Обе команды будут стремиться добиться преимущества перед ответной встречей. «Витебск» традиционно активен в атаке на своем поле, а «Сутьеске» после неудачного выступления в Лиге чемпионов необходимо реабилитироваться. Ожидаем, что соперники смогут обменяться голами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч МЛ «Витебск» — «Сутьеска» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.75 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч МЛ «Витебск» — «Сутьеска» принесёт чистый выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.75.