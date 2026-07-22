23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют ГАИС и «Норшелланн». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
ГАИС
Турнирное положение: ГАИС проводит не столь продуктивный сезон. На данный момент команда находится на 7-м месте турнирной таблицы чемпионата Швеции.
При этом ГАИС на 4 очка отстает от топ-3. А вот забила команда 18 мячей в 14 поединках своего чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ГАИС уступил АИКу (0:2).
До того команда нанесла поражение «Эльфсборгу» (1:0). А вот поединок с «Браммапойкарной» принес паритет (1:1).
При этом ГАИС в пяти своих последних поединках победил 2 раза. В них команда забила 5 мячей при пяти же пропущенных.
Состояние команды: ГАИС ныне пребывает не в лучших кондициях. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.
Шведы довольно крепки, да и датчан явно не боятся. Плюс в трех своих последних домашних поединках ГАИС добыл три виктории. Причем в них команда не пропустила ни разу.
«Норшелланн»
Турнирное положение: Чемпионат Дании еще не стартовал. Так что «Норшелланн» пока проводил лишь контрольные матчи.
Причем «Норшелланн» минувший чемпионат своей страны завершил на 3-й позиции. Команда на 10 очков отстала от второго места.
Последние матчи: последний спарринг команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Ягеллонии».
До того команда уверенно одолела пражскую «Спарту» (5:1). А вот чуть ранее она была бита «Гурником» Забже (0:2).
В 6 своих последних матчах «Норшелланн» победил лишь один раз. В них команда отличилась 10 мячами при 12 пропущенных.
Состояние команды: «Норшелланн» довольно натужно входит в новый сезон. Оборонительные редуты слишком часто совершают результативные сбои.
Датчане в среднем пропускают чаще гола за матч. К тому же в летних контрольных матчах команда не явно преуспевала в плане результатов.
Нет сомнений, что «Норшелланн» постарается сыграть с позиции силы. Наверняка скажет свое веское слово норвежский форвард Ола Сольбаккен.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Норшелланн» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа ГАИСа — в 2.90.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.90, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 1.90.
Прогноз: «Норшелланн» не преуспевал в летних спаррингах, тогда как ГАИС победил в трех своих последних домашних поединках.
Ставка: Ничья за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Норшелланн» весьма результативно атакует
- ГАИС победил в трех своих последних домашних поединках
- «Норшелланн» в среднем пропускает чаще гола за матч
- ГАИС в среднем забивает больше гола за матч
- Датчане не преуспевали в летних спаррингах