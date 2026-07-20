«Иберия» без забитого мяча с поля не уйдёт?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.85

В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов грузинская «Иберия» будет принимать словацкий клуб «Слован». Игра пройдет в Тбилиси 21 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Иберия»

Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Иберия» переиграла эстонскую «Флору» (2:2 — ничья дома и 3:2 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал три победы, одну игру завершил вничью и в одной встрече потерпел поражение.

«Слован»

Турнирная таблица: «Слован» завоевал титул чемпиона Словакии, набрав в минувшем сезоне 68 очков. Своего ближайшего преследователя — клуб «Дунайська Стреда» команда из Братиславы опередила на 10 очков.

Последние матчи: Перед стартом Лиги чемпионов «Слован» провел пять контрольных встреч. В заключительной товарищеской игре словаки переиграл кипрский «Пафос» (3:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В товарищеских матчах «Слован» одержал три победы, одну игру завершил вничью и потерпел одно поражение.

На что ставят в матче Иберия — Слован Букмекерские коэффициенты на матч Иберия — Слован: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Слован» — чемпион Словакии

«Иберия» в первом раунде Лиги чемпионов обыграла «Флору» (5:4)

«Иберия» и «Слован» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Слована» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Иберии» — 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Иберия» дома крайне сильна, в среднем грузины забивают по 2 мяча в родных стенах. Считаем, что чемпион Грузии без своего гола с поля не уйдёт

1.85 Индивидуальный тотал «Иберии» больше 1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Иберия» — «Слован» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Иберии» больше 1 с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу не один мяч.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Иберия» — «Слован» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.