В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов грузинская «Иберия» будет принимать словацкий клуб «Слован». Игра пройдет в Тбилиси 21 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Иберия»
Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Иберия» переиграла эстонскую «Флору» (2:2 — ничья дома и 3:2 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал три победы, одну игру завершил вничью и в одной встрече потерпел поражение.
«Слован»
Турнирная таблица: «Слован» завоевал титул чемпиона Словакии, набрав в минувшем сезоне 68 очков. Своего ближайшего преследователя — клуб «Дунайська Стреда» команда из Братиславы опередила на 10 очков.
Последние матчи: Перед стартом Лиги чемпионов «Слован» провел пять контрольных встреч. В заключительной товарищеской игре словаки переиграл кипрский «Пафос» (3:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В товарищеских матчах «Слован» одержал три победы, одну игру завершил вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Слован» — чемпион Словакии
- «Иберия» в первом раунде Лиги чемпионов обыграла «Флору» (5:4)
- «Иберия» и «Слован» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Слована» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Иберии» — 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.10.
Прогноз: «Иберия» дома крайне сильна, в среднем грузины забивают по 2 мяча в родных стенах. Считаем, что чемпион Грузии без своего гола с поля не уйдёт
Ставка: Индивидуальный тотал «Иберии» больше 1 с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу не один мяч.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.