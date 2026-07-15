прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.15

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Торпедо» Кутаиси будет принимать «Зирю» из Азербайджана. Игра пройдет в Кутаиси 16 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Торпедо»

Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси квалифицировался в Лигу конференций с третьего место. Грузинский коллектив набрал 63 очка, уступив первые два места клубам «Иберия» и «Дила» Гори.

Последние матчи: Грузинский клуб на выезде проиграл азербайджанской «Зире» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Торпедо» в пяти матчах выиграл две игры, сыграл вничью один раз и в двух поединках потерпел поражение.

«Зиря»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на пятом месте, набрав 53 очка: 13 побед, 14 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: «Зиря» разгромила грузинское «Торпедо», забив в ворота соперник три безответных мяча (3:0). В составе победителей дублем отметился Руан Ренато, ещё один гол на свой счёт записал Давит Вилкови.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Зиря» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Зиря» заняла 5-е место в чемпионате Азербайджана

«Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии

«Зиря» разгромила «Торпедо» Кутаиси в Лиге конференций (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Зири» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Торпедо» — 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.77.

Прогноз: «Зиря» разгромила соперника в первой игре, не исключаем, что азербайджанцы смогут повторить успех и в ответном матче.

2.15 Победа «Зири» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Торпедо» Кутаиси — «Зиря» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Зири» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.93 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Торпедо» Кутаиси — «Зиря» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.93.