В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Торпедо» Кутаиси будет принимать «Зирю» из Азербайджана. Игра пройдет в Кутаиси 16 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Торпедо»
Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси квалифицировался в Лигу конференций с третьего место. Грузинский коллектив набрал 63 очка, уступив первые два места клубам «Иберия» и «Дила» Гори.
Последние матчи: Грузинский клуб на выезде проиграл азербайджанской «Зире» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Торпедо» в пяти матчах выиграл две игры, сыграл вничью один раз и в двух поединках потерпел поражение.
«Зиря»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на пятом месте, набрав 53 очка: 13 побед, 14 ничьих и 6 поражений.
Последние матчи: «Зиря» разгромила грузинское «Торпедо», забив в ворота соперник три безответных мяча (3:0). В составе победителей дублем отметился Руан Ренато, ещё один гол на свой счёт записал Давит Вилкови.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Зиря» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Зиря» заняла 5-е место в чемпионате Азербайджана
- «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии
- «Зиря» разгромила «Торпедо» Кутаиси в Лиге конференций (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Зири» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Торпедо» — 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.77.
Прогноз: «Зиря» разгромила соперника в первой игре, не исключаем, что азербайджанцы смогут повторить успех и в ответном матче.
Ставка: Победа «Зири» с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.93.