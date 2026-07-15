В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций РФШ из Латвии будет принимать «Гленторан» из Северной Ирландии. Игра пройдет в Риге 16 июля. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
РФШ
Турнирная таблица: В минувшем сезоне Рижская футбольная школа завоевала серебро, набрав 87 очков. От чемпиона «Риги» футболисты РФШ отстали на одно очко. В нынешнем розыгрыше чемпионата Латвии РФШ лидирует с 56 баллами и опережает «Ригу» на один пункт.
Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги конференций РФШ переиграла на выезде «Гленторан» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: РФШ не проигрывает на протяжении шести матчей подряд: футболисты рижской футбольной школы одержали пять побед и сыграли один раз вничью.
«Гленторан»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Гленторан» финишировал на третьем месте с активом в 77 баллов.
Последние матчи: «Гленторан» на домашней арене проиграл РФШ со счётом 1:2.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, сыграл в двух матчах вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Гленторан» — бронзовый призер чемпионата Северной Ирландии
- РФШ — серебряный призер чемпионата Латвии
- РФШ одержал победу над «Глентораном» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу РФШ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.47. Ничья оценивается в 4.30. На победу «Гленторана» — 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.25.
Прогноз: РФШ в среднем забивает по два мяча, «Гленторан» без гола с поля редко уходит. Ожидаем, что оба клуба смогут снова обменяться голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.31.