В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Пюник» из Армении будет принимать «Марсакслокк» из Мальты. Игра пройдет в Ереване 16 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составило 5 пунктов.
Последние матчи: Клуб из Еревана сделал серьёзную заявку на выход во второй раунд Лиги конференций, переиграв мальтийский клуб «Марсакслокк» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал две победы, две игры сыграл вничью и потерпел одно поражение.
«Марсакслокк»
Турнирная таблица: «Марсакслокк» выступит в Лиге конференций как финалист Премьер-Лиги Мальты. В битве за трофей команда уступила «Флориане» (1:2). Новый сезон мальтийского чемпионата стартует 14 августа. «Марсакслокк» 14 августа сыграет против клуба «Бальцан ЮВС».
Последние матчи: Мальтийский клуб в шаге от вылета из еврокубков, в первой игре Лиги конференций «Марсакслокк» (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Марсакслокк» — финалист чемпионата Мальты
- «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении
- «Пюник» разгромил «Марсакслокк» в первом раунде Лиги конференций (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Пюника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Марсакслокка» — 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.66.
Прогноз: Несмотря на крупную победу «Пюник» останавливаться на достигнутом не собирается, ожидаем очередную результативную игру со стороны ереванского клуба.
Ставка: Фора «Пюника» (-2) с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.