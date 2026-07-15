«Пюник» без проблем пройдет в следующий раунд?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.15

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Пюник» из Армении будет принимать «Марсакслокк» из Мальты. Игра пройдет в Ереване 16 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составило 5 пунктов.

Последние матчи: Клуб из Еревана сделал серьёзную заявку на выход во второй раунд Лиги конференций, переиграв мальтийский клуб «Марсакслокк» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал две победы, две игры сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Марсакслокк»

Турнирная таблица: «Марсакслокк» выступит в Лиге конференций как финалист Премьер-Лиги Мальты. В битве за трофей команда уступила «Флориане» (1:2). Новый сезон мальтийского чемпионата стартует 14 августа. «Марсакслокк» 14 августа сыграет против клуба «Бальцан ЮВС».

Последние матчи: Мальтийский клуб в шаге от вылета из еврокубков, в первой игре Лиги конференций «Марсакслокк» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал три победы и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Пюник — Марсакслокк Букмекерские коэффициенты на матч Пюник — Марсакслокк: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Марсакслокк» — финалист чемпионата Мальты

«Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении

«Пюник» разгромил «Марсакслокк» в первом раунде Лиги конференций (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Пюника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Марсакслокка» — 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.66.

Прогноз: Несмотря на крупную победу «Пюник» останавливаться на достигнутом не собирается, ожидаем очередную результативную игру со стороны ереванского клуба.

2.15 Фора «Пюника» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Пюник» — «Марсакслокк» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора «Пюника» (-2) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Пюник» — «Марсакслокк» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.