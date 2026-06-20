21 июня в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Атырау». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.21.
«Елимай»
Турнирное положение: «Елимай» все никак не может запрыгнуть в тройку лидеров. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Елимай» в среднем забивает больше одного гола за матч. Да и победила команда всего 5 раз в 13 поединках чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Елимай» потерпел поражение от «Ордабасы» (1:3).
Зато поединок с «Кайсаром» завершился натужной победой (3:2). А вот немного ранее команда переиграла еще и «Женис» (2:1).
В пяти своих последних матчах «Елимай» победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при девяти пропущенных.
Состояние команды: «Елимай» трудно назвать сугубо домашней командой. На родной арене она набрала лишь восемь очков в шести поединках текущего чемпионата.
Вдобавок ко всему, «Елимай» традиционно сложно противостоит «Атырау». В четырех последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза. Зато продуктивный сезон выдает Роман Муртазаев, отличившийся 6 результативными ударами в чемпионате.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» окопался в середняках лиги. Находясь на 9-м месте, команда вряд ли сможет претендовать на что-то большее.
Плюс «Атырау» в среднем забивает реже гола за матч. Зато в свои ворота команда пропустила лишь восемь мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним очком. «Атырау» не дал себя обыграть «Кайрату» (1:1).
К тому же поединок с «Тоболом» завершился паритетом (1:1). При этом до того команда расписала сухую мировую с «Жетысу».
В последнее время «Атырау» слишком зачастил с ничьими. Команда расписывает паритеты в пяти матчах кряду.
Состояние команды: «Атырау» на 7 очков отстает от топ-5. Плюс в 13 матчах команда победила всего дважды при аж девяти ничьих.
Никак не удаётся команде наладить результаты в матчах на чужих полях. В семи выездных поединках «Атырау» добыл шесть очков, зато уступил всего однажды.
В этой встрече команда попытается зацепиться за заветные баллы. Тылы команды весьма надежны, вот только с ничейным синдромом пора что-то предпринимать…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Елимай» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья предлагается за 3.65, успех «Атырау» — за 4.70.
При этом тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.03, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.
Прогноз: «Елимай» выглядит монолитнее соперника, к тому же максимально мотивирован побороться за высокие места.
Ставка: Фора «Елимая» -1.5 за 3.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Атырау» забил всего 9 мячей в 13 матчах чемпионата
- «Елимай» в среднем забивает больше гола за матч
- «Атырау» победил всего 2 раза в текущем чемпионате
- «Елимай» до последней коллизии победил 2 раза подряд
- «Атырау» вне родных стен добыл всего 6 очков в 7 матчах