прогноз на матч 17-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 3.21

21 июня в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Атырау». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.21.

«Елимай»

Турнирное положение: «Елимай» все никак не может запрыгнуть в тройку лидеров. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Елимай» в среднем забивает больше одного гола за матч. Да и победила команда всего 5 раз в 13 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Елимай» потерпел поражение от «Ордабасы» (1:3).

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Зато поединок с «Кайсаром» завершился натужной победой (3:2). А вот немного ранее команда переиграла еще и «Женис» (2:1).

В пяти своих последних матчах «Елимай» победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при девяти пропущенных.

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Состояние команды: «Елимай» трудно назвать сугубо домашней командой. На родной арене она набрала лишь восемь очков в шести поединках текущего чемпионата.

Вдобавок ко всему, «Елимай» традиционно сложно противостоит «Атырау». В четырех последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза. Зато продуктивный сезон выдает Роман Муртазаев, отличившийся 6 результативными ударами в чемпионате.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» окопался в середняках лиги. Находясь на 9-м месте, команда вряд ли сможет претендовать на что-то большее.

Плюс «Атырау» в среднем забивает реже гола за матч. Зато в свои ворота команда пропустила лишь восемь мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним очком. «Атырау» не дал себя обыграть «Кайрату» (1:1).

К тому же поединок с «Тоболом» завершился паритетом (1:1). При этом до того команда расписала сухую мировую с «Жетысу».

В последнее время «Атырау» слишком зачастил с ничьими. Команда расписывает паритеты в пяти матчах кряду.

Состояние команды: «Атырау» на 7 очков отстает от топ-5. Плюс в 13 матчах команда победила всего дважды при аж девяти ничьих.

Никак не удаётся команде наладить результаты в матчах на чужих полях. В семи выездных поединках «Атырау» добыл шесть очков, зато уступил всего однажды.

В этой встрече команда попытается зацепиться за заветные баллы. Тылы команды весьма надежны, вот только с ничейным синдромом пора что-то предпринимать…

На что ставят в матче Елимай — Атырау Букмекерские коэффициенты на матч Елимай — Атырау: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья предлагается за 3.65, успех «Атырау» — за 4.70.

При этом тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.03, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.

Прогноз: «Елимай» выглядит монолитнее соперника, к тому же максимально мотивирован побороться за высокие места.

3.21 Фора «Елимая» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.21 на матч «Елимай» — «Атырау» позволит вывести на карту выигрыш 2210₽, общая выплата — 3210₽

Ставка: Фора «Елимая» -1.5 за 3.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Елимай» — «Атырау» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Пять причин, почему ставка зайдет