прогноз на матч 11-го тура чемпионата Таджикистана, ставка за 2.31

12 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют ЦСКА-Памир и «Парвааз». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

ЦСКА-Памир

Турнирное положение: «Армейцы» бьются за чемпионский титул. Команда пребывает на первом месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА-Памир имеет поровну очков с «Истиклолом». А вот забивает команда в среднем лишь гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Армейцы» были биты «Регар-ТадАЗом» (1:2).

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Зато «Сардор» был обыгран весьма уверенно (2:0). Да и немного ранее команда нанесла поражение «Истаравшану» (2:1).

Вообще же, до последнего поражения ЦСКА-Памир одержал 6 побед подряд. Вот только результативность команда демонстрирует явно не чемпионскую…

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Состояние команды: «Армейцы» настроены реабилитироваться за последнюю коллизию. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Кстати, поединки с «Парваазом» команде даются легко. В пяти последних очных встречах ЦСКА-Памир переиграл скромного оппонента.

«Парвааз»

Турнирное положение: «Парвааз» борется за выживание в классе сильнейших. Команда пребывает на скромном 10 месте турнирной таблицы.

Правда, «Парвааз» лишь на 3 очка оторвался от зоны вылета. При этом команда отличилась всего 7 забитыми мячами в 9 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова осталась без очковых приобретений. Дома она уступила «Эсхате» (1:2).

До того команда не дала себя обыграть «Вахшу» (1:1). А вот поединок с «Худжандом» принес три очка (2:0).

При этом «Парвааз» в 5 своих последних поединках разжился двумя победами. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Парвааз» все никак не оторвется от опасной зоны. Вот только голы даются команде чрезвычайно натужно.

Команда неудачно выступает в выездных поединках. В трех матчах вне дома она смогла разжиться всего лишь тремя очками.

В текущем чемпионате команда победила всего 2 раза. Да и авторитетных «армейцев» «Парвааз» не может обыграть уже двенадцать лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА-Памир безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.54, а победа соперника — в 4.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.79 и 1.90.

Прогноз: «Армейцы» метят в чемпионы, и явно постараются быстро реабилитироваться за последнюю коллизию.

2.31 Победа ЦСКА-Памира в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч ЦСКА-Памир — «Парвааз» принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Победа ЦСКА-Памира в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.97 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.97 на матч ЦСКА-Памир — «Парвааз» принесёт прибыль 1970₽, общая выплата — 2970₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.97.

Пять причин, почему ставка зайдет