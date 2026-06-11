12 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют ЦСКА-Памир и «Парвааз». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.
ЦСКА-Памир
Турнирное положение: «Армейцы» бьются за чемпионский титул. Команда пребывает на первом месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА-Памир имеет поровну очков с «Истиклолом». А вот забивает команда в среднем лишь гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Армейцы» были биты «Регар-ТадАЗом» (1:2).
Зато «Сардор» был обыгран весьма уверенно (2:0). Да и немного ранее команда нанесла поражение «Истаравшану» (2:1).
Вообще же, до последнего поражения ЦСКА-Памир одержал 6 побед подряд. Вот только результативность команда демонстрирует явно не чемпионскую…
Состояние команды: «Армейцы» настроены реабилитироваться за последнюю коллизию. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Кстати, поединки с «Парваазом» команде даются легко. В пяти последних очных встречах ЦСКА-Памир переиграл скромного оппонента.
«Парвааз»
Турнирное положение: «Парвааз» борется за выживание в классе сильнейших. Команда пребывает на скромном 10 месте турнирной таблицы.
Правда, «Парвааз» лишь на 3 очка оторвался от зоны вылета. При этом команда отличилась всего 7 забитыми мячами в 9 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова осталась без очковых приобретений. Дома она уступила «Эсхате» (1:2).
До того команда не дала себя обыграть «Вахшу» (1:1). А вот поединок с «Худжандом» принес три очка (2:0).
При этом «Парвааз» в 5 своих последних поединках разжился двумя победами. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Парвааз» все никак не оторвется от опасной зоны. Вот только голы даются команде чрезвычайно натужно.
Команда неудачно выступает в выездных поединках. В трех матчах вне дома она смогла разжиться всего лишь тремя очками.
В текущем чемпионате команда победила всего 2 раза. Да и авторитетных «армейцев» «Парвааз» не может обыграть уже двенадцать лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА-Памир безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.54, а победа соперника — в 4.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.79 и 1.90.
Прогноз: «Армейцы» метят в чемпионы, и явно постараются быстро реабилитироваться за последнюю коллизию.
Ставка: Победа ЦСКА-Памира в 1 тайме за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.97.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Парвааз» в среднем забивает реже гола за матч
- ЦСКА-Памир до последнего поражения победил 6 раз подряд
- «Парвааз» крайне неудачно противостоит ЦСКА-Памиру
- ЦСКА-Памир в среднем пропускает реже одного мяча за матч
- «Парвааз» на выезде в среднем пропускает 2 мяча за матч