24 мая в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Кремонезе — Комо с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» за тур до завершения итальянской Серии А имеет 34 очка в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает 18-е место, что в зоне понижения в классе (18-20-я строчки), с отставанием лишь в один балл от спасительной 17-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 37-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Удинезе» (1:0).

Перед этим коллектив также набрал три очка, когда в предыдущем туре итальянского чемпионата на своем поле разгромил «Пизу» с результатом 3:0.

Не сыграют: травмирован — Баскиротто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кремонезе» выиграл после пяти поединков без побед.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Федерико Бонаццоли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с девятью голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» за тур до завершения национального чемпионата имеет 68 очков в активе и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда Сеска Фабрегаса занимает пятое место и уже обеспечила себе участие как минимум в Лиге Европы, но сохраняет шансы выйти в главный еврокубок, от зоны которого (топ-4) отстает на два балла.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура первенства страны клуб на своём поле одержал победу над «Пармой» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Италии коллектив также набрал три очка, когда теперь в чужих стенах переиграл «Верону» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Аддаи и Валье, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» одержал три победы и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Анастасиос Дувикас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата Италии с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Кремонезе» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Комо» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Комо» забивали меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.30, выигрыш «Кремонезе» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в четырех последних матчах гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Комо».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.17