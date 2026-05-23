24 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бёрнли — Вулверхэмптон с коэффициентом для ставки за 2.90.
«Бёрнли»
Турнирное положение: «Бордовые» покидают класс сильнейших. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Бёрнли» набрал всего 21 пункт. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бордовые» уступили «Арсеналу» (0:1).
До того команда дала бой «Астон Вилле» (2:2). Да и поединок с «Лидсом» завершился неудачей (1:3).
В пяти своих последних матчах «Бёрнли» разжился одной ничьей. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Состояние команды: «Бордовые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает более трёх месяцев.
Причем «Бёрнли» традиционно сложно противостоит «Вулверхэмптону». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волки» давно де-юре вылетели в Чемпионшип. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Вулверхэмптон» на 2 очка отстаёт от 19-й позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Волки» не уступили «Фулхэму» (1:1).
До того команда по всем статьям проиграла «Брайтону» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сандерлендом» (1:1).
При этом «Вулверхэмптон» в 5 своих последних поединках расписал 2 паритета. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Волки» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить два с половиной месяца.
При этом «Вулверхэмптон» имеет проблемы с надёжностью тылов. Команда пропускает в среднем два мяча за матч.
Команда ужасно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала лишь пять зачетных баллов в 18 матчах чемпионата.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бёрнли» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Волки» пытаются завершить сезон на мажорной ноте, плюс в случае победы оторвутся от дна таблицы.
Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бёрнли» не побеждает более 3 месяцев
- «Вулверхэмптон» способен прибавить в плане реализации
- Обе команды имеют ненадежные тылы
- «Волки» не проигрывали в двух своих последних поединках из трёх
- «Бёрнли» дома не побеждает уже 4 месяца