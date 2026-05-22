23 мая в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Алавес — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» за тур до завершения испанской Ла Лиги имеет 43 очка в активе и уже не имеет серьёзной турнирной мотивации.

Команда занимает 14-е место с отрывом в три балла от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в пять пунктов от зоны еврокубков (топ-7).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 37-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Овьедо» (1:0).

Перед этим баскский коллектив также набрал три очка, когда в предыдущем туре испанского чемпионата на своем поле сенсационно обыграл «Барселону» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Пачеко, дисквалифицирован — Гарсес.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Тони Мартинес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с 13-ю голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» за тур до завершения испанской Ла Лиги имеет 47 очков в активе и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает восьмое место и на один балл отстает от зоны Лиги конференций, поэтому в случае поражения в финале этого же турнира 27 мая, ей важно попасть в топ-7, чтобы остаться в еврокубках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Вильярреалом» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Испании коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Валенсией» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Ахомаш и Луис Фелипе, дисквалифицированы — Унаи Лопес и Паласон.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» одержал пять побед и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Алавеса» забивали больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Райо Вальекано» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Райо Вальекано» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, выигрыш «Райо Вальекано» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.85.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в пяти из восьми последних матчей.

Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.95