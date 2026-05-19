20 мая в финале Кубка Чехии по футболу сыграют «Яблонец» и «Карвина». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Яблонец — Карвина с коэффициентом для ставки за 2.01.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Яблонец»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» в чемпионате выступают достаточно неплохо.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Яблонец» имеет шансы выйти в еврокубки только посредством выигрыша Кубка.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила.  «Бело-зелёные» были разгромлены «Викторией» Пльзень (0:5).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита еще и «Спартой» (5:1).  А вот поединок с «Градец-Кралове» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Яблонец» добыл одну ничью.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 15.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бело-зелёные» нынче угодили в кризис.  Команда в двух последних матчах пропустила аж 10 мячей.

Причем «Яблонец» традиционно удачно противостоит «Карвине».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Карвина»

Турнирное положение: «Карвинары» в чемпионате выглядят бледновато.  Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Карвина» пытается добыть место в еврокубках через Кубок страны.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Карвинары» уступили «Сигме» (1:3).

До того команда вчистую переиграла «Пардубице» (3:1).  А вот чуть ранее она от этого же соперника потерпела поражение (1:2).

При этом «Карвина» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Карвинары» нынче крайне нестабильны.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Карвина» в среднем пропускает реже двух мячей за матч.  Да и проиграла команда ровно в половине матчей регулярного чемпионата.

«Карвинары» имеют довольно скромный подбор игроков во всех линиях.  Вот только «Яблонец» команда не может одолеть уже без малого 2 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Яблонец» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81.  Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.82 и 2.01.

Прогноз: Обе команды не блещут стабильностью результатов, и в финале Кубка явно не будут особенно рисковать.

2.01Тотал меньше 2.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.01 на матч «Яблонец» — «Карвина»  принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.22Ничья в 1 таймеСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.22 на матч «Яблонец» — «Карвина»  принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Карвинары» имеют проблемы с надежностью тылов
  • «Карвина» уступила «Яблонцу» в 3 последних матчах
  • «Бело-зелёные» уступили в 2 своих последних поединках
  • «Яблонец» уже почти 2 года не проигрывает «Карвине»
  • «Бело-зелёные» имеют довольно качественный подбор игроков