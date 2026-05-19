20 мая в финале Кубка Чехии по футболу сыграют «Яблонец» и «Карвина». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Яблонец — Карвина с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Яблонец»
Турнирное положение: «Бело-зелёные» в чемпионате выступают достаточно неплохо. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Яблонец» имеет шансы выйти в еврокубки только посредством выигрыша Кубка. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Бело-зелёные» были разгромлены «Викторией» Пльзень (0:5).
До того команда была бита еще и «Спартой» (5:1). А вот поединок с «Градец-Кралове» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Яблонец» добыл одну ничью. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 15.
Состояние команды: «Бело-зелёные» нынче угодили в кризис. Команда в двух последних матчах пропустила аж 10 мячей.
Причем «Яблонец» традиционно удачно противостоит «Карвине». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
«Карвина»
Турнирное положение: «Карвинары» в чемпионате выглядят бледновато. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Карвина» пытается добыть место в еврокубках через Кубок страны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карвинары» уступили «Сигме» (1:3).
До того команда вчистую переиграла «Пардубице» (3:1). А вот чуть ранее она от этого же соперника потерпела поражение (1:2).
При этом «Карвина» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Карвинары» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Карвина» в среднем пропускает реже двух мячей за матч. Да и проиграла команда ровно в половине матчей регулярного чемпионата.
«Карвинары» имеют довольно скромный подбор игроков во всех линиях. Вот только «Яблонец» команда не может одолеть уже без малого 2 года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Яблонец» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.82 и 2.01.
Прогноз: Обе команды не блещут стабильностью результатов, и в финале Кубка явно не будут особенно рисковать.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Карвинары» имеют проблемы с надежностью тылов
- «Карвина» уступила «Яблонцу» в 3 последних матчах
- «Бело-зелёные» уступили в 2 своих последних поединках
- «Яблонец» уже почти 2 года не проигрывает «Карвине»
- «Бело-зелёные» имеют довольно качественный подбор игроков