«Яблонец» и «Карвина» будут осторожничать

прогноз на матч Кубка Чехии, ставка за 2.01

20 мая в финале Кубка Чехии по футболу сыграют «Яблонец» и «Карвина». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Яблонец — Карвина с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Яблонец»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» в чемпионате выступают достаточно неплохо. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Яблонец» имеет шансы выйти в еврокубки только посредством выигрыша Кубка. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Бело-зелёные» были разгромлены «Викторией» Пльзень (0:5).

До того команда была бита еще и «Спартой» (5:1). А вот поединок с «Градец-Кралове» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Яблонец» добыл одну ничью. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 15.

Состояние команды: «Бело-зелёные» нынче угодили в кризис. Команда в двух последних матчах пропустила аж 10 мячей.

Причем «Яблонец» традиционно удачно противостоит «Карвине». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Карвина»

Турнирное положение: «Карвинары» в чемпионате выглядят бледновато. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Карвина» пытается добыть место в еврокубках через Кубок страны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карвинары» уступили «Сигме» (1:3).

До того команда вчистую переиграла «Пардубице» (3:1). А вот чуть ранее она от этого же соперника потерпела поражение (1:2).

При этом «Карвина» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Карвинары» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Карвина» в среднем пропускает реже двух мячей за матч. Да и проиграла команда ровно в половине матчей регулярного чемпионата.

«Карвинары» имеют довольно скромный подбор игроков во всех линиях. Вот только «Яблонец» команда не может одолеть уже без малого 2 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Яблонец» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.82 и 2.01.

Прогноз: Обе команды не блещут стабильностью результатов, и в финале Кубка явно не будут особенно рисковать.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

