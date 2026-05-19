20 мая в финале Кубка Украины по футболу сыграют «Чернигов» и «Динамо» Киев. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Чернигов — Динамо Киев с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Чернигов»

Турнирное положение: «Чернигов» преодолел сразу пять стадий Кубка Украины, обыграв «Атлет» Киев (1:0), «Кривбасс» (3:0), «Лесное» (2:1), «Феникс» (1:0) и «Металлист 1925» (1:0).

Команда по итогам 26-ти матчей второго дивизиона занимает 13-ю строчку, что в зоне плей-офф за выживание, с отставанием в один пункт от безопасного 12-го места.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства клуб на своей арене разошелся мировой с «Черноморцем» (2:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Первой лиги коллектив уже набрал три очка, когда снова-таки в чужих стенах одолел ЮКСА (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Чернигов» проиграл лишь однажды при двух победах и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о хороших шансах номинальных хозяев на итоговый успех, тем не менее, добиться этого будет крайне сложно, если учесть явный перевес соперника в классе.

Восемь голов команды в Кубке Украины текущего сезона забивали разные игроки.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: «Динамо» Киев, в отличие от соперника, преодолел четыре стадии турнира, обыграв «Александрию» (2:1), «Шахтер» (2:1), «Ингулец» (2:0) и «Буковину» (3:0).

Команда за тур до завершения украинской Премьер-лиги занимает четвертую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-3), поэтому победа в Кубке крайне важна для клуба.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства коллектив на чужой арене одержал победу над «Полтавой» (2:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства киевляне также набрали максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах обыграли «Колос» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат разные турниры, «Динамо» Киев проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Это само по себе говорит о хороших шансах номинальных гостей на успех, который тем более напрашивается, если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко и Александр Пихаленок — лучшие бомбардиры команды в Кубке Украины текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Чернигов» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Чернигов» сыграл вничью

в трех из пяти последних матчей «Динамо» Киев забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.05. Ничья — в 11.00, победа «Чернигова» — в 46.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.75.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей киевского клуба было забито больше 2,5 голов. Так было и в их предыдущем поединке Кубка Украины.

Между тем, в двух из трех последних матчей «Чернигова» был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Динамо» Киев.

Ставка: обе команды забьют за 3.75