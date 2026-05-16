прогноз на Примеру, ставка за 1.84

18 мая в рамках 37-го тура испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда занимает восьмое место в таблице Примеры с 45 очками в активе после 36-и туров. «Реал Сосьедад» отстает от зоны еврокубков на три очка при общей разнице мячей — 55:56.

Последние матчи: В прошлом поединке команда продлила серию без побед до семи встреч кряду, поделив очки с «Жироной» в гостевом поединке. Игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее «Реал Сосьедад» выдал результативную ничью против «Бетиса» (2:2), проиграл с минимальным счетом «Севилье» (0:1) и заработал очки во встрече с «Райо Вальекано» (3:3).

Не сыграют: травмирован защитник Альваро Одриосола.

Состояние команды: Серия без побед продолжает мешать клубу всерьез включиться в борьбу за еврокубки. «Реал Сосьедад» близок к тому, чтобы претендовать на участие в Лиге Конференций, но отрыв в шесть очков от Лиги Европы, кажется, недосягаемым для команды.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Ла лиги, набрав после 36-ти туров 43 очка при общей разнице мячей — 39:51.

Последние матчи: В последнем матче «Валенсия» свела вничью десятый поединок в сезоне. Клуб поделил очки с «Райо Вальекано» (1:1).

Ранее команда заработала три очка в поединке против «Атлетика» из Бильбао, обыграв соперника со счетом 1:0, проиграла дома мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2 и забрала три очка во встрече с «Жироной» (2:1).

Не сыграют: в лазарете команды Тьерри Коррейя, Хулен Агирресабала, Хосе Мануэль Копете, Димитри Фулькье и Муктар Диакаби.

Состояние команды: «Валенсия» завершает сезон без претензий на еврокубки. Команда твердо осела в середине турнирной таблицы Примеры, проведя достаточно крепкий сезон, учитывая кризис с травмами и финансовые проблемы команды. Отметим, что в пяти последних матчах «Валенсия» проиграла всего один поединок.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» завершил вничью пять матчей из семи последних

«Валенсия» пропускает в семи матчах подряд

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Реал Сосьедаду» с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.55, а победа «Валенсии» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: Ожидаем увидеть больше 2,5 мячей в матче. Это основная ставка.

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 1.84.

Прогноз: Думается, у «Реал Сосьедада» куда больше мотивации в предстоящей игре. Команда имеет реальные шансы побороться за путевку в еврокубки. Рискнем и сыграем на победе клуба.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в матче за 2.17.