17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 2.63.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» еще бодаются за выход в еврокубки. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Райо Вальекано» на 4 очка отстает от топ-7. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» не уступили «Валенсии» (1:1).
До того команда расписала паритет с «Жироной» (1:1). Зато поединок со «Страсбургом» принес успех (1:0).
В пяти своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: «Пчёлы» в плане результатов выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.
Причем «Райо Вальекано» традиционно удачно противостоит «Вильярреалу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Подводники» намерены завершить чемпионат в тройке. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Вильярреал» имеет 3 очка форы от идущего следом «Атлетико». При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Подводники» уступили «Севилье» (2:3).
До того команда не смогла переиграть «Мальорку» (1:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Леванте» (5:1).
При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Подводники» крепки, однако стабильностью не блещут. Команда не побеждает два матча кряду.
При этом «Вильярреал» весьма продуктивно выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала 26 очков.
«Подводники» в двух последних очных встречах переиграли «Райо Вальекано». Да и атака команды выглядит весьма симпатично.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Райо Вальекано» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Вильярреал» сражается за третью строчку, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Вильярреал» пытается сохранить за собой третью строчку
- «Пчёлы» в родных стенах победили только в трети матчей
- «Подводники» весьма продуктивно выступают вне родных стен
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Вильярреал» в двух последних очных поединках одолел «пчёл»