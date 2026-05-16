прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.63

17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 2.63.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» еще бодаются за выход в еврокубки. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» на 4 очка отстает от топ-7. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» не уступили «Валенсии» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расписала паритет с «Жироной» (1:1). Зато поединок со «Страсбургом» принес успех (1:0).

В пяти своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пчёлы» в плане результатов выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.

Причем «Райо Вальекано» традиционно удачно противостоит «Вильярреалу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» намерены завершить чемпионат в тройке. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» имеет 3 очка форы от идущего следом «Атлетико». При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Подводники» уступили «Севилье» (2:3).

До того команда не смогла переиграть «Мальорку» (1:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Леванте» (5:1).

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Подводники» крепки, однако стабильностью не блещут. Команда не побеждает два матча кряду.

При этом «Вильярреал» весьма продуктивно выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала 26 очков.

«Подводники» в двух последних очных встречах переиграли «Райо Вальекано». Да и атака команды выглядит весьма симпатично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Райо Вальекано» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Вильярреал» сражается за третью строчку, к тому же оппонент крайне нестабилен.

2.63 Победа «Вильярреала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.

2.30 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет