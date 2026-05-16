«Марсель» не пустит «Ренн» в Лигу чемпионов?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.39

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ренн». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Марсель — Ренн с коэффициентом для ставки за 2.39.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 56 очков за 33 встречи при разнице мячей 60:44.

Последние матчи: в последнем матче провансальцы минимально обыграли «Гавр» (1:0) в 33-м туре Лиги 1.

До того команда проиграла «Нант» (0:3) и сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Абделли, Агуэрд, Иган-Райли, Кондогбиа, Надир, Траоре.

Состояние команды: «Марсель» в текущем сезоне не блистал стабильностью, что стоило команде места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Команда также может и пролететь мимо еврокубков при определенных обстоятельствах, поэтому настрой провансальцев на матч с «Ренном» будет наверняка запредельным.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» занимает пятое место в Лиге 1, набрав 59 баллов за 33 тура при разнице голов 58:47.

Последние матчи: в предыдущем матче бретонцы обыграли «Париж» со счетом 2:1.

До того команда проиграла «Лиону» (4:2) и обыграла «Нант» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Франковский, Жаке; дисквалифицирован — Самба.

Состояние команды: Бретонцы не лучшим образом стартовали в текущем сезоне, но смогли улучшить турнирную ситуацию и теперь борются за попадание в Лигу чемпионов.

Команда имеет шанс войти в топ-4, но для этого надо не только самим побеждать в Марселе, но и рассчитывать на ошибки «Лилля» и «Лиона».

Статистика для ставок

«Марсель» выиграл в двух из семи предыдущих встреч

«Ренн» проиграл только в одной встрече из пяти последних

В текущем сезоне команды обменялись победами — «Ренн» в первом круге Лиги 1 выиграл со счетом 1:0, а в 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» разгромил соперника со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу баварцев ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ренна» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.26.

Прогноз: Обе команды мотивированы одержать победу и вполне стоит ожидать результативной встречи.

2.39 Тотал больше 3,5

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.39.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче «Марсель» уверенно обыграет своих визави.

3.30 Победа «Марселя» с форой -1,5

Ставка: Победа «Марселя» с форой -1,5 за 3.30.