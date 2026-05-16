17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Мальорка». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Мальорка с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Леванте»
Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в элите. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Леванте» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лягушки» переиграли «Сельту» (3:2).
До того команда сломила сопротивление «Осасуны» (3:2). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился коллизией (1:5).
В пяти своих последних матчах «Леванте» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Лягушки» нынче в плане результатов выглядят довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.
Причем «Леванте» традиционно сложно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Мальорка»
Турнирное положение: «Островитяне» сражаются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Мальорка» по дополнительным показателям отстает от 17 места. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» уступили «Хетафе» (1:3).
До того команда не уступила «Вильярреалу» (1:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Жирону» (1:0).
При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Островитяне» достаточно крепки, однако стабильностью не блещут. Команда не побеждает два матча кряду.
При этом «Мальорка» откровенно слабо выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала лишь девять очков.
«Островитяне» уже почти 5 лет не обыгрывают «Леванте». Зато атака команды во главе с Ведатом Мурики выглядит довольно симпатично.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Леванте» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
Прогноз: «Леванте» в последних матчах заметно прибавил, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Леванте» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться получится лишь у одной из команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мальорка» не побеждает 2 матча кряду
- «Лягушки» победили в 2 последних матчах
- «Островитяне» крайне слабо выступают вне родных стен
- Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Мальорка» уже почти 5 лет не обыгрывает «лягушек»