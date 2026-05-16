Выпрыгнут ли «лягушки» из зоны вылета?

прогноз на матч Ла Лиги

17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Мальорка». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Мальорка с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в элите. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лягушки» переиграли «Сельту» (3:2).

До того команда сломила сопротивление «Осасуны» (3:2). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился коллизией (1:5).

В пяти своих последних матчах «Леванте» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Лягушки» нынче в плане результатов выглядят довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.

Причем «Леванте» традиционно сложно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» сражаются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Мальорка» по дополнительным показателям отстает от 17 места. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» уступили «Хетафе» (1:3).

До того команда не уступила «Вильярреалу» (1:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Жирону» (1:0).

При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Островитяне» достаточно крепки, однако стабильностью не блещут. Команда не побеждает два матча кряду.

При этом «Мальорка» откровенно слабо выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала лишь девять очков.

«Островитяне» уже почти 5 лет не обыгрывают «Леванте». Зато атака команды во главе с Ведатом Мурики выглядит довольно симпатично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Леванте» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Леванте» в последних матчах заметно прибавил, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться получится лишь у одной из команд.

