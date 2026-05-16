«Интер» разгромит на своем поле аутсайдеров Серии А?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.10

17 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Верона». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Интер — Верона с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Интер»

Турнирное положение: «Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав 85 очков за 36 встреч при разнице мячей 85:31.

Последние матчи: предыдущий поединок «Интер» провел успешно, одержав победу в финале Кубка Италии над «Лацио» со счетом 2:0.

До того команда обыграла «Лацио» (3:0) и «Парму» (2:0) в Серии А.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Интер» триумфально прошлась по внутренним соревнованиям, выиграв как чемпионат, так и кубок страны.

«Нерадзурри» после неудачного прошлого сезона вернули себе звание лучшей команды Италии и сделали весьма неплохой фундамент для успехов в будущем сезоне.

«Верона»

Турнирное положение: «Джаллоблу» занимают 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 балла за 36 туров при разнице мячей 24:58.

Последние матчи: предыдущий поединок «Верона» провел неудачно, проиграв минимально «Комо» (0:1) в предыдущем туре Серии А.

До того команда разошлась миром с «Ювентусом» (1:1) и «Лечче» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Москера, Сердар, Белла-Котчап, Ньяссе, Ойегоке.

Состояние команды: «Верона» досрочно оформила вылет в Серию B и по большей части будет доигрывать сезон, но постарается не опуститься на последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Команда с марта не выигрывала, что и поставило крест на амбициях «джаллоблу» остаться в элите итальянского футбола.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывал в десяти последних матчах

«Верона» не побеждала в восьми последних встречах

В матче первого круга «Интер» одержал победу со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «нерадзурри» ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.60, а победа «Вероны» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.47 и 2.51.

Прогноз: «Интер» решил уже свои задачи и выглядит явным фаворитом, но вполне вероятно, что может не только забить, но и допустить оплошность в обороне хотя бы единожды.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Интер» — «Верона» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: «Верона» выглядит крайне плачевно и уверенная победа чемпионов над уже вылетевшей командой не станет какой-то сенсацией.

2.43 Победа «Интера» с форой -2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Интер» — «Верона» принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Победа «Интера» с форой -2,5 за 2.43.