прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.09

16 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Гамбург». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Байер — Гамбург с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 58 очков за 33 встречи при разнице мячей 67:46.

Последние матчи: в последнем матче «фармацевты» потерпели поражение от «Штутгарта» со счетом 1:3 в 33-м туре Бундеслиги.

До того команда обыграла «РБ Лейпциг» (4:1) и «Кельн» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмирован — Террье.

Состояние команды: «Байер» все еще имеет шанс выйти в Лигу чемпионов, но команда Каспера Юлманна должна не только победить, но и рассчитывать на неудачи своих соперников из «Штутгарта» и «Хоффенхайма».

«Фармацевты» провели не самый плохой сезон, но насколько его можно считать успешным — все решит последний тур Бундеслиги.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» занимает одиннадцатое место в Бундеслиге, набрав 37 баллов за 33 тура при разнице голов 39:53.

Последние матчи: в предыдущем матче «динозавры» обыграли «Фрайбург» со счетом 3:2.

До того команда обыграла «Айнтрахт» (2:1) и проиграла «Хоффенхайму» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Россинг-Лелесиит.

Состояние команды: Первый сезон после возвращения команды в Бундеслигу можно считать успешным — «динозавры» сохранили прописку в элите немецкого футбола.

Последние матчи северяне проводили весьма достойно и, кто знает, может именно «Гамбург» и забьет гвоздь в крышку гроба с надеждами «фармацевтов» на выход в Лигу чемпионов

Статистика для ставок

«Байер» пропускал в последних пяти матчах

«Гамбург» забивал в четырех предыдущих играх

В последнем матче между командами «Байер» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу баварцев ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 7.00, а победа «Гамбург» — в 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.27 и 3.35.

Прогноз: «Байер» будет изо всех сил пытаться забить и выиграть, но «Гамбург» просто так не сдастся.

2.09 Победа «Гамбурга» с форой 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Байер» — «Гамбург» принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Гамбурга» с форой 1,5 за 2.09.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче не будет россыпи голов.

3.35 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Байер» — «Гамбург» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.35.