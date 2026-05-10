прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.84

11 мая в 33-м туре первенства России по футболу сыграют «Шинник» и «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шинник — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.84.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы весной выглядят симпатично. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Шинник» лишь на три пункта отстает от топ-5. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ярославцы одолели «Урал» (1:0).

До того команда переиграла кризисный «СКА-Хабаровск» (3:0). А вот поединок с «Факелом» завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Шинник» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: Ярославцы победили два раза подряд. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Шинник» традиционно неудачно противостоит «Торпедо». В последних пяти очных поединках команда уступила один раз при 4 ничьих.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи в весеннем цикле поправили свое турнирное положение. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» на 7 очков отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи переиграли «Чайку» (2:0).

До того команда не уступила «Факелу» (2:2). А вот чуть ранее она была бита нестабильным «Уралом» (0:2).

При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Москвичи крайне нестабильны. Команда Олега Кононова уже спокойно доигрывает сезон.

При этом «Торпедо» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 19 очками в 16 поединках.

Москвичи уже пять лет не проигрывают «Шиннику». Да и финишировать как можно выше команда Кононова уж точно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шинник» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.41 и 1.45.

Прогноз: «Торпедо» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей, и явно находится не на своем месте в таблице.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

