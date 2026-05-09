10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Лорьян». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мец — Лорьян с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Мец»

Турнирное положение: «Граулли» досрочно вылетели из элиты. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Мец» набрал всего 16 очков в 32 поединках. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Граулли» уступили «Монако» (1:2).

До того команда расписала паритет с «Гавром» (4:4). А вот поединок с «Парижем» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Мец» добыл две ничьи. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Граулли» уже давно смирились с вылетом в Лигу 2. Команда в родных стенах уступила 2 раза кряду.

Причем «Мец» традиционно сложно противостоит «Лорьяну». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лорьян» на 12 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает фактически чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» не уступили ПСЖ (2:2).

До того команда была бита «Страсбургом» (2:3). Зато чуть ранее она нанесла поражение «Марселю» (2:0).

При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Мерлузовые» ныне выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Лорьян» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 12 очками в 16 поединках.

«Мерлузовые» уже больше двух лет не проигрывают «Мецу». Да и аутсайдера команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лорьян» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Лорьян» выглядит монолитнее оппонента, пропускающего чаще всех в лиге.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

