10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Лорьян». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мец — Лорьян с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Мец»
Турнирное положение: «Граулли» досрочно вылетели из элиты. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Мец» набрал всего 16 очков в 32 поединках. Да и забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Граулли» уступили «Монако» (1:2).
До того команда расписала паритет с «Гавром» (4:4). А вот поединок с «Парижем» завершился коллизией (1:3).
В пяти своих последних матчах «Мец» добыл две ничьи. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Граулли» уже давно смирились с вылетом в Лигу 2. Команда в родных стенах уступила 2 раза кряду.
Причем «Мец» традиционно сложно противостоит «Лорьяну». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Лорьян» на 12 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает фактически чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» не уступили ПСЖ (2:2).
До того команда была бита «Страсбургом» (2:3). Зато чуть ранее она нанесла поражение «Марселю» (2:0).
При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мерлузовые» ныне выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Лорьян» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 12 очками в 16 поединках.
«Мерлузовые» уже больше двух лет не проигрывают «Мецу». Да и аутсайдера команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лорьян» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Лорьян» выглядит монолитнее оппонента, пропускающего чаще всех в лиге.
Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мец» не побеждает уже почти полгода
- «Мерлузовые» довольно неплохо выглядят в атаке
- «Мец» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
- «Лорьян» в гостях в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч
- «Мец» имеет проблемы с реализацией