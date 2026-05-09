Выберется ли «Осер» из опасной зоны?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.40

10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Осер — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Осер»

Турнирное положение: «Бургундцы» бьются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Осер» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бургундцы» переиграли «Анже» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Лиона» (2:3). А вот поединок с «Монако» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Осер» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Бургундцы» дома выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает в родных стенах 4 матча кряду.

Причем «Осер» традиционно сложно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по разу.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» борются за сохранение прописки в Лиге 1. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» на 3 очка оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает фактически один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» не уступили «Лансу» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Марселем» (1:1). Зато чуть ранее она нанесла поражение «Страсбургу» (2:0).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлята» ныне выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

При этом «Ницца» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 12 очками в 16 матчах.

«Орлята» в последних матчах довольно монолитно оборонялись. Да и на решающую битву настрой будет максимальным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Осер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Осер» максимально мотивирован выбраться из опасной зоны, к тому же весьма неплохо выступает в родных стенах.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

