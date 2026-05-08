прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.79

9 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч РБ Лейпциг — Санкт-Паули с коэффициентом для ставки за 1.79.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 62 очка за 32 встречи при разнице мячей 63:42.

Последние матчи: в последнем матче «быки» потерпели разгромное поражение от «Байера» (1:4) в 32-м туре Бундеслиги.

До того команда обыграла «Унион» (3:1) и «Айнтрахт» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Банзузи, Гебель, Сани, Цингерле.

Состояние команды: «Лейпциг» в текущем сезоне был лишен вкуса еврокубков и сделал акцент на выступление в Бундеслиге, где сражается за место в Лиге чемпионов на следующий год.

«Быки» являются фаворитами в этой борьбе и даже при определенных раскладах могут занять второе место в турнирной таблице.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» занимает семнадцатое место в Бундеслиге, набрав 26 баллов за 32 тура при разнице голов 27:55.

Последние матчи: в предыдущем матче «пираты» проиграли «Майнцу» (1:2) в рамках Бундеслиги.

До того команда потерпела поражение от «Хайденхайма» (1:2) и разошлась миром с «Кельном» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Сэндс, Джонс, Перейра Лаже.

Состояние команды: «Пираты» отчаянно бьется за выживание в Бундеслиге, но последние матчи явно трудно занести в актив команды.

«Санкт-Паули» в последнем туре будет встречаться с прямыми конкурентами из «Вольфсбурга», где определится судьба коллектива из Гамбурга — вылетит ли самобытный клуб напрямую или же зацепится за попадание в стыковые матчи с третьей командой по итогам сезона во Второй Бундеслиге.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» не выигрывал в последних восьми матчах

«РБ Лейпциг» до поражения от «Байера» побеждал пять игр кряду

В последнем матче между командами была зафиксирована ничья — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» является безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «быков» ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.20, а победа «Санкт-Паули» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.45 и 2.26.

Прогноз: Команды находятся в разных ситуациях, но «Санкт-Паули» в этой встрече не только пропустит, но и постарается забить как минимум один мяч.

1.79 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули» принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Обе забьют за 1.79.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче «Лейпциг» одержит безоговорочную победу.

2.89 Победа «РБ Лейпцига» с форой -2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули» позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» с форой -2,5 за 2.89.