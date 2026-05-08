9 мая в 33‑м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Вердер». Начало встречи — 16:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Хоффенхайм — Вердер с коэффициентом для ставки за 1.72.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: после 32 туров «Хоффенхайм» располагается на 6‑м месте в таблице Бундеслиги с 58 очками.

Последние матчи: домашняя встреча против «Штутгарта» получилась очень драматичной для «деревенских» и закончилась ничейным исходом со счётом 3:3. При этом «Хоффенхайм» вёл постоянно в счёте (1:0, 2:1, 3:1), но упустил три очка, играя в большинстве в добавленное время.

Ранее была гостевая победа над «Гамбургом» (2:1) и домашняя — над дортмундской «Боруссией» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Жендри (з), Мачида (з).

Состояние команды: в нынешнем сезоне команда Кристиана Ильцера смогла вернуться на ведущие позиции в немецком футболе после нескольких лет прозябания в подвале турнирной таблицы, борясь за спасение от вылета в Бундеслигу 2. «Хоффенхайм» имеет отличные шансы попасть в еврокубки, и, как всегда, роль первой скрипки в его составе играет опытный Андрей Крамарич.

«Вердер»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Вердер» располагается на 15‑м месте в таблице Бундеслиги с 32 очками.

Последние матчи: в 32‑м туре бременцы уступили на своём поле «Аугсбургу» со счётом 1:3 абсолютно по делу. «Вердер» выглядел хуже и уже к перерыву уступал с разницей в два мяча. Единственный гол у «музыкантов» забил в середине второго тайма их лидер Романо Шмид.

До этого была ничья на выезде против «Штутгарта» (1:1) и успех дома с «Гамбургом» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Биттенкурт (п), Хейн (в), Малатини (з), Топп (н), Вайзер (з).

Состояние команды: в начале февраля главным тренером «Вердера» стал Даниэль Тиуне, который имеет неоднозначную репутацию в стране. Тем не менее ему удалось приостановить падение клуба и вытащить его из зоны вылета. Сейчас отрыв от «Вольфсбурга», который в зоне стыков, составляет 6 очков.

Статистика для ставок

В первом круге «Хоффенхайм» выиграл в гостях со счётом 2:0.

В прошлом сезоне «Вердер» победил на выезде (4:3), но уступил на своём поле (1:3).

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Хоффенхаймом» (2:1, 3:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Хоффенхайма» дают 1,49, а на «Вердер» — 5,70; ничью букмекеры оценивают в 5,40.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,92.

Прогноз: «Хоффенхайм» однозначно намного сильнее, более мотивирован и должен одержать победу над «Вердером», который имеет кадровые проблемы перед этой встречей.

Основная ставка: победа хозяев с форой −1 за 1,72.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант, так как «деревенские» сами играют и дают это делать соперникам.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,20.