2 мая в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Верона». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ювентус — Верона с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Ювентус»
Турнирное положение: команда из Турина продолжает вести отчаянную борьбу за то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.
«Черно-белые» сейчас имеют в своем активе 64 балла и идут четвертыми в турнирной таблице.
У туринцев по итогам 34 туров отличная разница забитых и пропущенных мячей — 57:29.
Последние матчи: в прошлых турах «Старая синьора» сыграла вничью с «Миланом» (0:0), но выиграла у «Болоньи» (2:0), «Аталанты» (1:0) и «Дженоа» (2:0).
До этого же туринский коллектив поделил очки в игре с «Сассуоло» (1:1).
Не сыграют: в стане «бьянконери» травмированы Аркадиуш Милик и Хуан Кабаль.
Состояние команды: для «зебр» пока что ничего не понятно в этом сезоне. «Ювентус» только на три очка опережает «Комо» и «Рому», поэтому любая осечка может лишить подопечных Лучано Спаллетти места в зоне Лиги чемпионов.
При этом, у «Ювентуса» есть все шансы забраться в призовую тройку, ведь отставание от «Милана» тоже составляет лишь три балла.
«Верона»
Турнирное положение: команда из Вероны уже практически лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.
«Желто-синие» в настоящий момент идут на предпоследней строчке в турнирной таблице. В активе веронцев всего 19 баллов.
«Мастифы» за 34 тура смогли забить только 23 мяча, а вот пропустили целых 56.
Последние матчи: в прошлой игре веронский коллектив смог сыграть вничью с «Лечче» (0:0).
До этого же «скалигеры» проиграли пять матчей подряд — «Милану» (0:1), «Торино» (1:2), «Фиорентине» (0:1), «Аталанте» (0:1) и «Дженоа» (0:2).
Не сыграют: в команде из одноименного города не выйдет на поле Даниель Москера, Шейх Ньяссе, Гифт Орбан, Суат Сердар и Николас Валентини.
Состояние команды: подопечные Паоло Саммарко уже на десять баллов отстают от спасительной зоны, а играть осталось всего четыре матча. «Вероне» нужно не только побеждать во всех играх, чтобы остаться в Серии А, а и рассчитывать на то, что «Лечче» все матчи проиграет.
«Верона» уже спокойно и целенаправленно может готовиться к Серии Б, чтобы постараться за год вернуться в сильнейший итальянский дивизион.
Статистика для ставок
- «Ювентус» не проигрывает на протяжении 9 последних матчей
- «Верона» не выигрывает на протяжении 6 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Верона» и «Ювентус» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.60, а победа «Вероны» — в 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.
Прогноз: «Верона» хоть и проигрывает, но всем навязывает борьбу. В этот раз может быть тоже самое.
Ставка: победа «Вероны» с форой+1,5 за 2.20.
Прогноз: «Ювентус» много не забивает в последнее время, поэтому ждем низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.25.