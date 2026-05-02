3 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» борются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» на один пункт опережает идущий следом «Челси». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вишни» не смогли переиграть «Лидс» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (2:1). Да и поединок с «Арсеналом» завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах «Борнмут» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» достаточно стабильны в плане игры и результатов. Команда не проигрывает уже 4 месяца.

Причем «Борнмут» традиционно удачно противостоит «Кристал Пэлас». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» привычно ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Кристал Пэлас» на 6 очков отстает от топ-7. При этом команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» уверенно расправились с донецким «Шахтером» (3:1).

До того команда по всем статьям уступила «Ливерпулю» (1:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Вест Хэмом» (0:0).

При этом «Кристал Пэлас» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» нынче больше сконцентрированы на удачном выступлении в Лиге конференций. Шаг к финалу уже сделан, но и в АПЛ можно подняться на несколько ступенек вверх.

При этом «Кристал Пэлас» уже три года не может одолеть «Борнмут». А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда вполне продуктивно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 23 зачетных балла в 16 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Орлы» провели непростой поединок с «Шахтером», да и «вишни» намерены удержаться в еврозоне.

2.50 Фора «Борнмута» -1.5

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники разойдутся миром.

2.40 Ничья в 1 тайме

Пять причин, почему ставка зайдет