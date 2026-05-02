3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Кальяри». Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Болонья — Кальяри с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» уже спокойно доигрывают чемпионат. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» на 13 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» вчистую уступили «Роме» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Ювентуса» (0:2). Да и поединок с «Астон Виллой» завершился коллизией (0:4).

В пяти своих последних матчах «Болонья» победила один раз. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Борзые» нынче выглядят откровенно убого. Команда уступила трижды кряду.

Причем «Болонья» традиционно неудачно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» на 8 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сардинцы» сумели одолеть «Аталанту» (3:2).

До того команда была бита «Интером» (0:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Кремонезе».

При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сардинцы» в плане результатов крайне нестабильны. Команда чередует натужные победы с досадными поражениями.

При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и «Болонье» она уступила в трех последних очных поединках.

«Сардинцам» явно не хватает пресловутой монолитности. При этом команда уступила в трех последних выездных матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Болонья» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Сардинцы» мотивированы застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10

