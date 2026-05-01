2 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Наполи». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Комо — Наполи с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав после 34 туров 61 балл при 17 победах, десяти матчах вничью и семи поражениях. Общая разница мячей — 59:28.

Последние матчи: В последнем матче команда смогла прервать серию поражений, обыграв в гостевом поединке «Дженоа» со счетом 2:0.

Ранее команда Сеска Фабрегаса проиграла матч «Интеру» в полуфинале Кубка Италии со счетом 2:3, уступила «Сассуоло» со счетом 1:2 и вновь проиграла миланскому клубу уже в Серии А со счетом 3:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Комо» продолжает бороться за Лигу чемпионов. Команду отделяет всего одна победа до четвертой строчки. Несмотря на серию поражений, клуб продолжает навязывать свою игру любому сопернику. Отметим, что у «Комо» лучшая оборона в чемпионате Италии и вторая по результативности атака.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 69 очков. Неаполитанская команда одержала 21 победу, шесть раз сыграла вничью и семь раз проиграла соперникам. Общая разница мячей — 52:33.

Последние матчи: В своем последнем матче «Наполи» при домашних трибунах разгромил «Кремонезе». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Ранее «Наполи» проиграл римскому «Лацио» со счетом 0:2 и поделил очки в гостевом поединке против «Пармы», завершив матч со счетом 1:1.

Состояние команды: «Наполи» не потерял шансы теоретически побороться за титул Серии А. Вериться в это, конечно, очень слабо. За четыре тура до конца «Интер» должен проиграть все матчи, а «Наполи» выиграть все поединки. Отметим, что во встрече первого круга «Наполи» сыграл вничью против «Комо» (0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Комо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.12 и 1.66.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в этом матче. Это основная ставка.

1.88 Обе забьют

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Комо» — «Наполи» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Прогноз: Обе команды приучили нас в последних матчах к большому количеству забитых мячей. Рискнем и сыграем на тотале больше 3 мячей.

2.98 ТБ 3

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч «Комо» — «Наполи» позволит вывести на карту выигрыш 1980₽, общая выплата — 2980₽

