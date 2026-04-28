29 апреля в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Коканд». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Фергана — Коканд с коэффициентом для ставки за 2.85.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана борется за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана имеет поровну очков с «Пахтакором». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтчи» Фергана одолел «Хорезм» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Насафу» (2:1). Да и поединок с «Бунедкором» принес успех (1:0).
В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 4 раза. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: «Нефтчи» Фергана нынче находится в шикарных кондициях. Команда победила в 3 своих последних матчах.
Причем «Нефтчи» Фергана традиционно успешно противостоит «Коканду». В последних пяти очных поединках команда победила дважды при одной коллизии.
«Коканд»
Турнирное положение: «Коканд» привычно сражается за выживание в элите. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Коканд» набрал всего 8 очков в 9 турах. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коканд» уступил «Кызылкуму» (1:2).
До того команда не смогла обыграть «Андижан» (0:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Хорезмом» (2:2).
При этом «Коканд» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьи. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Коканд» нынче выглядит не лучшим образом. Команда не может победить 5 матчей кряду.
При этом «Коканд» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда неудачно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках добыто лишь три зачетных балла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Фергана в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 5.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.42 и 1.50.
Прогноз: «Нефтчи» Фергана стремится закрепиться на вершине таблицы, к тому же проводит весьма продуктивный отрезок.
Ставка: Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нефтчи» Фергана победил в 3 своих последних поединках
- «Коканд» не побеждает 5 матчей кряду
- Ферганцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч
- «Коканд» уже 7 с половиной лет не обыгрывает ферганцев
- «Нефтчи» Фергана в среднем забивает 2 мяча за матч