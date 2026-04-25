прогноз на Бундеслигу, ставка за 2.25

26 апреля в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Вердер». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Штутгарт — Вердер с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции в таблице Бундеслиги с 56-ю очками в активе после 30-и туров. «Штутгарт» находится в зоне Лиги чемпионов.

При этом, вся борьба за топ-4 в Бундеслиге еще впереди, ведь команде наступают на пятки несколько конкурентов — «Хоффенхайм» и «Байер». Все расклады станут известны в течение нескольких туров.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Штутгарт» обыграл «Фрайбург» по пенальти и пробился в финал Кубка Германии. Матчем ранее команда уступила «Баварии» со счетом 2:4 в Бундеслиге.

В последних 5-и встречах чемпионата Германии у «Штутгарта» 3 победы и два поражения. За этот период команде удалось забить 12 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграет: Йованович (травма).

Состояние команды: «Штутгарт» проводит удачный сезон, но задача команды в последних 4-х турах — закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Для этого необходимо набирать очки буквально в каждом матче.

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав проводит шикарный сезон, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. За 25 встреч форвард забил 18 голов и сделал 5 голевых передач.

«Вердер»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в Бундеслиге. «Вердер» располагается на 15-й позиции в таблице с 31-м баллом в активе после 30-и туров.

Команда опережает зону вылета на 5 пунктов, не имея возможности расслабиться ни в одном из оставшихся матчей сезона, ведь «Санкт-Паули» попытается их догнать и перегнать.

Последние матчи: В прошлом поединке «Вердер» обыграл «Гамбург» со счетом 3:1, забив два гола во 2-м тайме. Матчем ранее команда с таким же счетом уступила «Кельну».

В прошедших 5-и встречах «Вердер» трижды проиграл и дважды победил. За этот отрезок команда уступила «Лейпцигу» (1:2) и «Майнцу» (0:2), а также победила «Вольфсбург» (1:0).

Не сыграют: Адех, Агу, Эйн, Малатини, Топп и Вайзер (у всех — травмы), Битенкур и Грюль (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Вердер» показывает не самый лучший футбол в нынешнем сезоне. Одна из основных проблем команды — плохая оборона, они пропустили 53 гола за 30 встреч.

Несмотря на это, в последних 5-и очных встречах «Вердер» только дважды уступил «Штутгарту», столько же раз победил и однажды сыграл вничью. Получится ли доставить проблемы на чужом поле? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах Бундеслиги «Штутгарт» забил 6 голов

«Вердер» трижды проиграл в последних 5-и матчах

В последних 4-х очных встречах «Вердер» дважды обыгрывал «Штутгарт»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Штутгарту» с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа «Вердера» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.65.

Прогноз: Можно предположить, что «Штутгарт» забьет много голов на своем поле.

2.25 Индивидуальный тотал «Штутгарта» 2.5 больше.

Ставка: Индивидуальный тотал «Штутгарта» 2.5 больше за 2.25.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют довольно результативно.

2.02 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.02.