26 апреля в рамках 32-го тура испанской Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 15:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Примере. После 32-х туров «Райо Вальекано» занимает 11-е место в таблице с 38-ю очками в активе.

Команда отстает от зоны еврокубков на 6 баллов за 6 туров до конца нынешнего сезона. При этом, «Райо Вальекано» опережает зону вылета всего на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры команда обыграла «Эспаньол» со счетом 1:0, забив победный гол на 87-й минуте. Матчем ранее «Райо Вальекано» уступил АЕК (1:3), но все равно пробился в полуфинал Лиги конференций.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок «Райо Вальекано» забил 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Баталла (перебор желтых карточек) и Мендес (травма).

Состояние команды: «Райо Вальекано» проводит неплохой сезон, но до зоны еврокубков пока не дотягивает. Основная задача — не провалить до зоны вылета к последним турам.

В последних 5-и очных встречах «Райо Вальекано» лишь однажды уступил «Реал Сосьедад», дважды победил и столько же раз команды сыграли вничью. Получится ли на сей раз доставить проблемы гостям? На своем поле хозяева будут пытаться доминировать.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда располагается на 8-й позиции в таблице Примеры с 42 очками в активе после 32-х туров. «Реал Сосьедад» уже гарантировал себе место в зоне Лиги Европы.

Дело в том, что команда обыграла мадридский «Атлетико» по пенальти в финале Кубка Испании и автоматически забронировала себе место в зоне ЛЕ благодаря этому титулу.

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры «Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 29-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Алавесом» (3:3).

В последних 5-и встречах в рамках Примеры «Реал Сосьедад» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот отрезок команде удалось обыграть «Леванте» (2:0) и «Осасуну» (3:1).

Не сыграют: Чалета-Цар (перебор желтых карточек), Одриосола и Руперез (травмы).

Состояние команды: «Реал Сосьедад» уже завоевал трофей в нынешнем сезоне, сезон можно оценивать положительно, но необходимо досточно отыграть оставшиеся матчи.

Стоит отметить, что «Реал Сосьедад» не лучшим образом выступает в гостях, набрав всего 14 баллов из 45-и возможных. По этому показателю команда занимает 11-е место в лиге.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» выиграл 2 последних матча в Примере, не пропустив ни одного гола за этот период

В последних 4-х встречах во всех турнирах у «Реал Сосьедад» только одно поражение

В последних 5-и очных встречах «Райо Вальекано» уступил «Реал Сосьедад» лишь однажды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем у букмекеров нет явного фаворита. Победу «Реал Сосьедад» оценивают с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.35, а победа «Райо Вальекано» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что команды проведут низовой матч, где исход встречи определит 1-2 гола.

Ставка: Тотал 2 больше за 2.55.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно, допустив минимум ошибок.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.05.