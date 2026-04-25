26 апреля в 34‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Милан» и «Ювентус». Начало встречи — в 21:45 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Милан — Ювентус с коэффициентом для ставки за 1.77.

«Милан»

Турнирное положение: пока «Милан» идёт вторым в таблице Серии А с 66 очками.

Последние матчи: в 33‑м туре «Милан» с большим трудом переиграл главного аутсайдера чемпионата — «Верону» — со счётом 1:0. Автором единственного гола в первом тайме стал Адриен Рабьо, которому ассистировал опальный Леао.

Ранее были разгромное поражение дома от «Удинезе» (0:3) и поражение в гостях от «Наполи» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все готовы играть.

Состояние команды: после матча с «Вероной» Макс Аллегри прямым текстом открыто заявил, что ему плевать на недовольство болельщиков скучным футболом и что перед ним стоит задача попасть в Лигу чемпионов — и он её выполнит всеми возможными способами, а о красивой игре будет говорить потом.

«Ювентус»

Турнирное положение: за четыре тура до конца чемпионата «Ювентус» уже четвёртый в таблице Серии А с 63 очками.

Последние матчи: домашняя встреча против «Болоньи» получилась у «старой синьоры». Даже без получившего повреждение Йылмаза команда уверенно выиграла со счётом 2:0. Уже на второй минуте отличился Дэвид, а в начале второго тайма второй мяч забил Тюрам.

До этого были успех в гостях с «Аталантой» (1:0) и победа на своём поле с «Дженоа» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Кабаль (з), Милик (н), Влахович (н).

Состояние команды: к игре с «Миланом» дружина Лучано Спаллетти подходит с 5 победами и одной ничьей в 6 играх и в отличном эмоциональном состоянии. Защита у команды сейчас очень надёжная: после того как посидел немного в запасе, почти не пропускает вратарь Ди Грегорио.

Статистика для ставок

В первом круге была нулевая ничья.

В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл на своём поле (2:0), а на выезде была ничья (0:0).

В прошлом году в полуфинале Кубка Италии «Милан» выиграл (2:1, 0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 3,10, а на «Ювентус» — 2,60; ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: сейчас «Ювентус» точно сильнее и организованнее «Милана», где есть трения между Аллегри, игроками и руководством. Должен залечить свои болячки Йылмаз, что сделает туринцев ещё сильнее.

1.77 Победа «Ювентуса» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч «Милан» — «Ювентус» принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Основная ставка: победа «Ювентуса» с форой 0 за 1,77.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант — матч очень важен, и вряд ли стоит ждать очень открытого футбола.

1.86 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Милан» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,86.