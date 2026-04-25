26 апреля в 34‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Милан» и «Ювентус». Начало встречи — в 21:45 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Милан — Ювентус с коэффициентом для ставки за 1.77.
«Милан»
Турнирное положение: пока «Милан» идёт вторым в таблице Серии А с 66 очками.
Последние матчи: в 33‑м туре «Милан» с большим трудом переиграл главного аутсайдера чемпионата — «Верону» — со счётом 1:0. Автором единственного гола в первом тайме стал Адриен Рабьо, которому ассистировал опальный Леао.
Ранее были разгромное поражение дома от «Удинезе» (0:3) и поражение в гостях от «Наполи» (0:1).
Не сыграют: все готовы играть.
Состояние команды: после матча с «Вероной» Макс Аллегри прямым текстом открыто заявил, что ему плевать на недовольство болельщиков скучным футболом и что перед ним стоит задача попасть в Лигу чемпионов — и он её выполнит всеми возможными способами, а о красивой игре будет говорить потом.
«Ювентус»
Турнирное положение: за четыре тура до конца чемпионата «Ювентус» уже четвёртый в таблице Серии А с 63 очками.
Последние матчи: домашняя встреча против «Болоньи» получилась у «старой синьоры». Даже без получившего повреждение Йылмаза команда уверенно выиграла со счётом 2:0. Уже на второй минуте отличился Дэвид, а в начале второго тайма второй мяч забил Тюрам.
До этого были успех в гостях с «Аталантой» (1:0) и победа на своём поле с «Дженоа» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Кабаль (з), Милик (н), Влахович (н).
Состояние команды: к игре с «Миланом» дружина Лучано Спаллетти подходит с 5 победами и одной ничьей в 6 играх и в отличном эмоциональном состоянии. Защита у команды сейчас очень надёжная: после того как посидел немного в запасе, почти не пропускает вратарь Ди Грегорио.
Статистика для ставок
- В первом круге была нулевая ничья.
- В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл на своём поле (2:0), а на выезде была ничья (0:0).
- В прошлом году в полуфинале Кубка Италии «Милан» выиграл (2:1, 0:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 3,10, а на «Ювентус» — 2,60; ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.
Прогноз: сейчас «Ювентус» точно сильнее и организованнее «Милана», где есть трения между Аллегри, игроками и руководством. Должен залечить свои болячки Йылмаз, что сделает туринцев ещё сильнее.
Основная ставка: победа «Ювентуса» с форой 0 за 1,77.
Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант — матч очень важен, и вряд ли стоит ждать очень открытого футбола.
Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,86.