«Марсель» потеряет очки в домашнем матче против «Ниццы»?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.67

26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ницца». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Марсель — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.67.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 52 очка за 30 встреч при разнице мячей 58:40.

Последние матчи: последний матч марсельцы провели неудачно, потерпев поражение от «Лорьяна» (1:2) в предыдущем туре Лиги 1.

До того команда обыграла «Мец» (3:1) и проиграла «Монако» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Агуэрд, Иган-Райли, Кондогбиа.

Состояние команды: «Марсель» в этом сезоне совсем не блистает стабильностью и вместо прорывного сезона в борьбе с «ПСЖ» за чемпионство фанаты получили сражение с другими командами за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Провансальцы чередуют победы и поражения, никак не найдя свою игру.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» занимает 15-е место в Лиге 1, набрав 29 баллов за 30 туров при разнице голов 34:56.

Последние матчи: предыдущий матч «орлы» провели удачно, обыграв в полуфинале Кубка Франции «Тулузу» со счетом 2:0.

До того команда сыграла вничью с «Лиллем» (0:0) и «Гавром» (1:1) в Лиге 1.

Не сыграют: травмированы — Абдель Монем, Бомбито, Данте, Ндайшимие, Перейра.

Состояние команды: «Орлы» после оглушительного фиаско в Лиге Европы продолжают творить «чудеса» и во внутреннем чемпионате, но команда за четыре тура до финиша пока что находится в относительной безопасности от зоны стыковых матчей за право остаться в Лиге 1.

При всем этом, ложкой меда в бочке дегтя у команды из Лазурного берега является выступление в Кубке Франции, где нисуазы дошли до финала.

Статистика для ставок

«Ницца» выиграла только в одной встрече из десяти последних в Лиге 1

«Марсель» пропускает в четырех последних играх

В последнем очном матче «Марсель» разгромил в гостях «орлов» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марселя» является безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу провансальцев ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 5.00, а победа «Ниццы» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.42 и 2.67.

Прогноз: Матчи между командами редко бывают скучными, но вряд ли предстоящий матч способен порадовать обилием голов.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.67.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче окрыленная успехами в кубке страны «Ницца» может отобрать очки у «Марселя».

Ставка: «Ницца» не проиграет за 2.50.