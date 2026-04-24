Получится ли у «Монако» одержать гостевую победу?

прогноз на Лигу 1, ставка за 2.30

25 апреля в рамках 31-го тура французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Монако». Начало встречи — в 22:05 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Тулуза — Монако с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Тулуза»

Турнирное положение: Команда надежно закрепилась в середине таблицы чемпионата Франции. После 30-и туров «Тулуза» занимает 11-е место с 37-ю очками в активе.

Команда уже не ведет борьбу за попадание в еврокубки, отставая от 6-й строчки в лиге на 15 пунктов, но и опережает зону вылета уже на 12 очков, ощущая себя комфортно с точки зрения турнирного положения.

Последние матчи: В прошлом поединке «Тулуза» крупно уступила «Лансу» со счетом 1:4 и вылетела из Кубка Франции. Матчем ранее команда проиграла тому же «Лансу» (2:3) в Лиге 1.

У «Тулузы» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда пропустила 14 голов при 4-х забитых.

Не сыграют: Алекс, Магри (у обоих — травмы) и Гбохо (красная карточка).

Состояние команды: «Тулуза» проводит неплохой сезон, но её не стабильная игра в последнее время не дала возможности побороться за еврокубки по итогам чемпионата.

К тому же, команде довольно тяжело даются встречи против «Монако». В последних 5-и очных матчах «Тулуза» трижды уступила, однажды победила и один раз сыграла вничью.

«Монако»

Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за топ-6 в Лиге 1 по итогам сезона. После 30-и туров «Монако» занимает 7-е место в таблице с 50-ю очками в активе.

Команда отстает от зоны еврокубков всего на 2 балла — вся борьба еще впереди. При этом, «Монако» хуже выступает в гостях, нежели дома. На чужом поле команда набрала 18 очков из 42-х возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече Лиги 1 «Монако» сыграл вничью с «Осером» (2:2), совершив камбэк с 0:2 во втором тайме. Матчем ранее команда крупно уступила «Парижу» со счетом 1:4.

До этого у «Монако» было 7 побед подряд в чемпионате Франции. Команда обыгрывала «Марсель» (2:1), «Лион» (2:1), ПСЖ (3:1), «Ланс» (3:2), «Брест» (2:0), «Анже» (2:0) и «Нант» (3:1).

Не сыграют: Минамино, Салису и Вандерсон (у всех — травмы).

Состояние команды: Для «Монако» начинается самая интересная часть сезона, ведь команда рискует остаться без еврокубков. За 4 тура до конца чемпионата им необходимо набирать очки буквально в каждом матче.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в нынешнем сезоне показывает неплохие результаты. За 22 встречи в Лиге 1 футболист забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.

Статистика для ставок

«Тулуза» проиграла 4 последних матча

У «Монако» 7 побед в последних 9-и встречах Лиги 1

В последних 5-и очных встречах «Монако» трижды обыгрывал «Тулузу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Монако» с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.75, а победа «Тулузы» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что команды начнут встречу активно, забив парочку голов еще в 1-м тайме.

2.30 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме.

Прогноз: «Монако» одержит победу. В последнее время команда поймала победный настрой, плюс турнирная мотивация обязывает набирать очки.

2.05 Победа «Монако».

