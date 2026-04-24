прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.30

25 апреля в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Кельн — Байер с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Кельн»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что может чувствовать себя спокойно в плане борьбы за выживание.

«Красно-белые» в настоящий момент идут на 12-й строчке в турнирной таблице и имеют на своем счету 31 очко.

Кельнский коллектив сейчас имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 44:51.

Последние матчи: в прошлых турах «козлы» сыграли вничью с «Санкт-Паули» (1:1), но выиграли у «Вердера» (3:1).

До этого команда из Кельна также поделила очки с «Айнтрахтом» (2:2), «Боруссией» М (3:3) и «Гамбургом» (1:1).

Перед этим же кельнцы проиграли «Боруссии» Д (1:2) и «Аугсбургу» (0:2).

Не сыграют: травмированы Лука Килиан и Тим Хуберс.

Состояние команды: в последнее время «Кельн» набрал шикарный ход и смог оторваться от зоны вылета на пять очков. Конечно, подопечным Лукаса Кваснёка еще нужны очки, чтобы полностью себя обезопасить, но пока что команда точно может быть спокойной.

«Байер»

Турнирное положение: «11 рабочих» продолжают бороться за место в зоне Лиги чемпионов на следующий сезона.

Сейчас команда из Леверкузена идет только на шестой строчке в турнирной таблице. «Фармацевты» имеют в своем активе 52 пункта.

Леверкузенцы за 30 матчей смогли забить 60 мячей (ровно 2 мяча за игру), а пропустили — 41.

Последние матчи: среди недели «аптекари» проиграли «Баварии» (0:2) и покинули Кубок Германии на стадии полуфинала.

До этого же в рамках Бундеслиги леверкузенский коллектив уступил «Аугсбургу» (1:2), но выиграл у «Боруссии» Д (1:0) и «Вольфсбурга» (6:3).

Не сыграют: в лазарете Артур, Кристаин Кофане и Мартин Террье.

Состояние команды: подопечные Каспера Юльманна теперь могут сосредоточиться на Бундеслиге. Сейчас «Байер» на четыре очка отстает от четвертого «Штутгарта», поэтому команде нужно непременно побеждать, чтобы зацепить за место в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне «Байер» стал вторым, а сейчас же если сможет стать четвертым, то это будет считаться успехом.

Статистика для ставок

«Кельн» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Кельн» выиграл 1 из 10 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Байер» победил «Кельн» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа «Кельна» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: «Байеру» нужна победа и он должен добыть три очка.

Прогноз: в последнее время команды играют крайне результативно, поэтому ждем голы.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.