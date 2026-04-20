21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Миллуолл». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сток Сити — Миллуолл с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» давно утратили турнирную мотивацию.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Сток Сити» на 11 очков оторвался от зоны вылета.  А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Гончары» уступили «Рексему» (0:2).

До того команда не смогла одолеть «Блэкберн» (1:1).  А вот поединок с «Дерби» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Сток Сити» разжился одной победой.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Гончары» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Сток Сити» традиционно неудачно противостоит «Миллуоллу».  В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» борются за прямой выход в АПЛ.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Миллуолл» на один пункт оторвался от третьей позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Львы» обыграли КПР (2:0).

До того команда не смогла одолеть «Вест Бромвич» (0:0).  А вот чуть ранее она была бита «Норвичем» (1:2).

При этом «Миллуолл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Львы» намерены сохранить вторую позицию.  Команда не пропускает 2 матча кряду.

При этом «Миллуолл» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.  Плюс вне родных стен «львы» выступают едва ли не продуктивнее всех в лиге.

В этом поединке «львы» явно будут максимально активны в атаке.  Команда всеми силами постарается сохранить второе место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Миллуолл» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10.  Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Львы» борются за прямое повышение в классе, тогда как «Сток Сити» уже потерял турнирную мотивацию.

Ставка: Победа «Миллуолла» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Сток Сити» дома в среднем пропускает гол за матч
  • «Миллуолл» делит 1-2 места по результатам выездных матчей
  • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
  • «Миллуолл» не пропускает 2 матча кряду
  • «Львы» одолели «Сток Сити» в двух последних очных поединках