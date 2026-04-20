21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Миллуолл». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сток Сити — Миллуолл с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Сток Сити»
Турнирное положение: «Гончары» давно утратили турнирную мотивацию. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Сток Сити» на 11 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» уступили «Рексему» (0:2).
До того команда не смогла одолеть «Блэкберн» (1:1). А вот поединок с «Дерби» завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Сток Сити» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Гончары» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Сток Сити» традиционно неудачно противостоит «Миллуоллу». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Миллуолл»
Турнирное положение: «Львы» борются за прямой выход в АПЛ. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Миллуолл» на один пункт оторвался от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» обыграли КПР (2:0).
До того команда не смогла одолеть «Вест Бромвич» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Норвичем» (1:2).
При этом «Миллуолл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Львы» намерены сохранить вторую позицию. Команда не пропускает 2 матча кряду.
При этом «Миллуолл» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Плюс вне родных стен «львы» выступают едва ли не продуктивнее всех в лиге.
В этом поединке «львы» явно будут максимально активны в атаке. Команда всеми силами постарается сохранить второе место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Миллуолл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
Прогноз: «Львы» борются за прямое повышение в классе, тогда как «Сток Сити» уже потерял турнирную мотивацию.
Ставка: Победа «Миллуолла» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сток Сити» дома в среднем пропускает гол за матч
- «Миллуолл» делит 1-2 места по результатам выездных матчей
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Миллуолл» не пропускает 2 матча кряду
- «Львы» одолели «Сток Сити» в двух последних очных поединках