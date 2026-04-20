21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Рексем». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Рексем с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Юс» отчаянно сражаются за выживание. Команда находится на 22 месте турнирной таблицы.
При этом «Оксфорд Юнайтед» на 5 очков отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Юс» уступили «Дерби» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Уотфорду» (2:0). А вот поединок с «Портсмутом» завершился боевым паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» разжился одной викторией. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Юс» нынче не преуспевают в плане результатов. Команде натужно даются голы.
Причем «Оксфорд Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Рексем». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
«Рексем»
Турнирное положение: «Красные драконы» борются за выход в стыки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Рексем» на два пункта отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные драконы» сумели одолеть «Сток Сити» (2:0).
До того команда уступила «Бирмингему» (0:2). А вот чуть ранее она была разгромлена «Саутгемптоном» (1:5).
При этом «Рексем» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красные драконы» твердо намерены зацепиться за стыки. Вот только команда до последней победы уступила 2 раза подряд.
При этом «Рексем» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот вне родных стен «красные драконы» набрали 31 очко в 21 поединке.
В этом поединке «красные драконы» явно будут максимально активны в атаке. Команде нужно и самой не плошать, ожидая при этом осечки «Халл Сити».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексем» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
Прогноз: «Красные драконы» борются за выход в стыки, тогда как «Оксфорд Юнайтед» забивает с огромной натугой.
Ставка: Победа «Рексема» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Оксфорд Юнайтед» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Рексем» довольно неплохо выступает на выезде
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Рексем» в первом круге минимально одолел «юс»
- В хорошей форме находится форвард «Рексема» Джош Уиндасс, отличившийся 13 голами в чемпионате