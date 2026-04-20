Три очка для «Рексема»?

прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.45

21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Рексем». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Рексем с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» отчаянно сражаются за выживание. Команда находится на 22 месте турнирной таблицы.

При этом «Оксфорд Юнайтед» на 5 очков отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Юс» уступили «Дерби» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Уотфорду» (2:0). А вот поединок с «Портсмутом» завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» разжился одной викторией. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Юс» нынче не преуспевают в плане результатов. Команде натужно даются голы.

Причем «Оксфорд Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Рексем». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Рексем»

Турнирное положение: «Красные драконы» борются за выход в стыки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Рексем» на два пункта отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные драконы» сумели одолеть «Сток Сити» (2:0).

До того команда уступила «Бирмингему» (0:2). А вот чуть ранее она была разгромлена «Саутгемптоном» (1:5).

При этом «Рексем» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красные драконы» твердо намерены зацепиться за стыки. Вот только команда до последней победы уступила 2 раза подряд.

При этом «Рексем» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот вне родных стен «красные драконы» набрали 31 очко в 21 поединке.

В этом поединке «красные драконы» явно будут максимально активны в атаке. Команде нужно и самой не плошать, ожидая при этом осечки «Халл Сити».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексем» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Красные драконы» борются за выход в стыки, тогда как «Оксфорд Юнайтед» забивает с огромной натугой.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

