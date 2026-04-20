21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Халл Сити». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лестер — Халл Сити с коэффициентом для ставки за 3.90.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» отчаянно бьются за выживание. Команда находится на 23 месте турнирной таблицы.

При этом «Лестер» на 8 очков отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лисы» уступили «Портсмуту» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Суонси» (0:1). А вот поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Лестер» разжился 3 ничьими. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Лисы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

Причем «Лестер» традиционно сложно противостоит «Халл Сити». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» борются за выход в АПЛ. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Халл Сити» на два пункта оторвался от седьмой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» не сумели одолеть «Бирмингем» (1:1).

До того команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ковентри» (0:0).

При этом «Халл Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тигры» твердо намерены сохранить место в стыках. Вот только команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Халл Сити» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Плюс вне родных стен «тигры» набрали 34 очка в 21 матче.

В этом поединке «тигры» явно будут максимально активны в атаке. Команда уже почти четыре года не проигрывает «лисам».

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лестер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Тигры» борются за повышение в классе, тогда как «Лестер» нынче угодил в кризис.

3.90 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.90 на матч «Лестер» — «Халл Сити» принесёт чистый выигрыш 2900₽, общая выплата — 3900₽

Ставка: Победа «Халл Сити» за 3.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.30 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лестер» — «Халл Сити» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Пять причин, почему ставка зайдет