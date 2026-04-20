21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Халл Сити». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лестер — Халл Сити с коэффициентом для ставки за 3.90.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лисы» отчаянно бьются за выживание. Команда находится на 23 месте турнирной таблицы.
При этом «Лестер» на 8 очков отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лисы» уступили «Портсмуту» (0:1).
До того команда была бита «Суонси» (0:1). А вот поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Лестер» разжился 3 ничьими. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Лисы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.
Причем «Лестер» традиционно сложно противостоит «Халл Сити». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Халл Сити»
Турнирное положение: «Тигры» борются за выход в АПЛ. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Халл Сити» на два пункта оторвался от седьмой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» не сумели одолеть «Бирмингем» (1:1).
До того команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ковентри» (0:0).
При этом «Халл Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тигры» твердо намерены сохранить место в стыках. Вот только команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом «Халл Сити» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Плюс вне родных стен «тигры» набрали 34 очка в 21 матче.
В этом поединке «тигры» явно будут максимально активны в атаке. Команда уже почти четыре года не проигрывает «лисам».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лестер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Тигры» борются за повышение в классе, тогда как «Лестер» нынче угодил в кризис.
Ставка: Победа «Халл Сити» за 3.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лестер» не побеждает 6 матчей кряду
- «Халл Сити» весьма неплохо выступает на выезде
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Халл Сити» уже 4 года не проигрывает «лисам»
- «Лисы» не забивали в двух своих последних поединках