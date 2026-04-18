прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.97

19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Осер». Начало встречи — в 16:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Монако — Осер с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски в таблице Лиги 1 находятся на седьмой строчке. Набрано 49 очков.

В 29 встречах у «Монако» были 15 побед, 4 ничьих и 10 поражений. Разница мячей составляет 50-43.

Последние матчи: В текущем месяце «Монако» провел два матча. Результаты были абсолютно противоположные.

5 апреля монегаски дома одолели «Марсель» со счетом 2:1. 10 апреля команда в гостях уступила «Парижу» 1:4.

Состояние команды: «Монако» ведёт борьбу за возвращение в еврокубковую зону: команда недавно входила в топ-6, но сейчас опустилась на седьмую строчку. При этом отставание от конкурентов минимальное — всего одно и два очка до «Ренна» и «Лиона».

Позиции монегасков пошатнулись после поражения от «Парижа» в прошлом туре. До этого команда выдала мощную серию без поражений, успешно играя даже против топ-клубов: обыгрывала «Марсель» и «Лион» (по 2:1), а также навязывала серьёзную борьбу «ПСЖ».

«Осер»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Франции «Осер» располагается на 16-й позиции. В нынешнем сезоне команда борется за выживание.

В 29 играх «Осер» записал в актив 24 очка. Клуб одержал 5 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений при разнице мячей 23:37.

Последние матчи: «Осер» в апреле провел две встречи. В обоих матчах команда разошлась миром.

5 апреля «Осер» в гостях сыграл вничью с «Гавром» (1:1), а 11 апреля клуб поделил очки в поединке с «Нантом» (0:0).

Состояние команды: «Осер» в последнее время тоже выглядел достойно по своим меркам: лишь одно поражение в шести матчах — от «Марселя» (0:1). Однако побед за этот отрезок было немного — всего одна, над «Брестом» (3:0), тогда как остальные встречи завершались ничьими.

Сейчас «Осер» находится в зоне вылета и отстаёт от спасительных позиций на 4-5 баллов. Учитывая разницу в классе, даже ничья в предстоящей встрече выглядит для гостей сложной задачей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.34, а победа оппонента — в скромные 5.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.14.

Прогноз: «Монако» является фаворитом. Хозяева должны порадовать своих болельщиков и победить одного из аутсайдеров Лиги 1.

Ставка: Победа «Монако» с форой (-1) за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды не смогут забить друг другу.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.97.

