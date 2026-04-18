19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Осер». Начало встречи — в 16:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Монако — Осер с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски в таблице Лиги 1 находятся на седьмой строчке. Набрано 49 очков.
В 29 встречах у «Монако» были 15 побед, 4 ничьих и 10 поражений. Разница мячей составляет 50-43.
Последние матчи: В текущем месяце «Монако» провел два матча. Результаты были абсолютно противоположные.
5 апреля монегаски дома одолели «Марсель» со счетом 2:1. 10 апреля команда в гостях уступила «Парижу» 1:4.
Состояние команды: «Монако» ведёт борьбу за возвращение в еврокубковую зону: команда недавно входила в топ-6, но сейчас опустилась на седьмую строчку. При этом отставание от конкурентов минимальное — всего одно и два очка до «Ренна» и «Лиона».
Позиции монегасков пошатнулись после поражения от «Парижа» в прошлом туре. До этого команда выдала мощную серию без поражений, успешно играя даже против топ-клубов: обыгрывала «Марсель» и «Лион» (по 2:1), а также навязывала серьёзную борьбу «ПСЖ».
«Осер»
Турнирное положение: В таблице чемпионата Франции «Осер» располагается на 16-й позиции. В нынешнем сезоне команда борется за выживание.
В 29 играх «Осер» записал в актив 24 очка. Клуб одержал 5 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений при разнице мячей 23:37.
Последние матчи: «Осер» в апреле провел две встречи. В обоих матчах команда разошлась миром.
5 апреля «Осер» в гостях сыграл вничью с «Гавром» (1:1), а 11 апреля клуб поделил очки в поединке с «Нантом» (0:0).
Состояние команды: «Осер» в последнее время тоже выглядел достойно по своим меркам: лишь одно поражение в шести матчах — от «Марселя» (0:1). Однако побед за этот отрезок было немного — всего одна, над «Брестом» (3:0), тогда как остальные встречи завершались ничьими.
Сейчас «Осер» находится в зоне вылета и отстаёт от спасительных позиций на 4-5 баллов. Учитывая разницу в классе, даже ничья в предстоящей встрече выглядит для гостей сложной задачей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.34, а победа оппонента — в скромные 5.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.14.
Прогноз: «Монако» является фаворитом. Хозяева должны порадовать своих болельщиков и победить одного из аутсайдеров Лиги 1.
Ставка: Победа «Монако» с форой (-1) за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды не смогут забить друг другу.
Ставка: Обе команды не забьют за 1.97.
Пять причин, почему ставка зайдет
- В последних десяти очных встречах ставка «Обе команды не забьют» сыграла четыре раза
- В десяти предыдущих очных матчах монегаски одержали девять побед, еще одна игра закончилась вничью
- По мнению букмекеров, «Монако» является фаворитом предстоящего матча
- «Осер» не выигрывает в гостях с 15 февраля
- Ранее «Монако» одержал дома три победы подряд