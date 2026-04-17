18 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ницца». Начало игры — в 22:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лилль — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» на 6 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Доги» вчистую переиграли «Тулузу» (4:0).
До того команда уверенно одолела «Ланс» (3:0). Да и поединок с «Марселем» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Лилль» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Доги» нынче находятся на подъеме. Команда победила трижды кряду.
Причем «Лилль» традиционно сложно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» борются за выживание в элитарном дивизионе. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Ницца» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» не сумели переиграть «Гавр» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Страсбурга» (1:3). А вот чуть ранее она была разбита мощным ПСЖ (0:4).
При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Орлята» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 3 матча подряд.
При этом «Ницца» в среднем пропускает 2 мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 10 очками в 14 матчах.
«Орлята» добыли всего 7 побед в текущем чемпионате. А вот проигрывает команда каждый второй свой поединок.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.
Прогноз: «Лилль» бьется за вторую позицию, к тому же «орлята» нынче выглядят бледно.
Ставка: Фора «Лилля» -1.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лилль» победил в 3 своих последних поединках
- «Доги» забили 11 мячей в 5 своих последних матчах
- «Ницца» не смогла победить в 3 своих последних поединках
- «Орлята» на выезде набрали всего 10 очков в 14 поединках
- «Ницца» на чужих полях в среднем пропускает 2 гола за матч