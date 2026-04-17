18 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Лидс — Вулверхэмптон с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 36 очков.

Последние матчи: Команда в последнем матче смогла добыть восьмую победу в сезоне. «Лидс» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостях (2:1).

Ранее команда добыла очки в поединке против «Вест Хэма» в Кубке Англии, завершив матч в основное время со счетом 2:2. В серии пенальти «лисы» обыграли соперника со счетом 4:2 и прошли в 1/2 финала. Также команда в АПЛ сыграла вничью против «Брентфорда» (0:0).

Не сыграют: у команды травмированы Дэниел Джеймс, Джо Родон и Антон Штах.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лидс» не знает поражений. У команды две ничьи и три победы. Коллектив пропустил в этих поединках три мяча, забив семь мячей. Клуб еще не гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ. Пока отрыв от «зоны вылета» шесть очков.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» идет на последней строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав за 32 тура 17 очков. В активе клуба три победы, восемь матчей вничью и 21 поражение. Общая разница мячей — 24:58.

Последние матчи: в последнем матче «Вулверхэмптон» потерпел очередное разгромное поражение в текущем сезоне. «Волки» проиграли «Вест Хэму» со счетом 0:4.

Ранее команда заработала редкие очки в сезоне в поединке против «Брентфорда», завершив встречу со счетом 2:2, и проиграла «Ливерпулю» со счетом 1:3 в пятом раунде Кубка Англии.

Не сыграют: в списке травмированных Мэтт Доэрти и Сэм Джонстон.

Состояние команды: Команда стоит крепко «на вылет» из АПЛ. «Вулверхэмптон» уже потерял все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе. Клуб готовится к новому периоду, который начнется уже в Чемпионшипе.

Статистика для ставок

«Лидс» не проигрывает в последних пяти матчах

«Вулверхэмптон» пропустил десять мячей в последних пяти встречах

В матче первого круга «Лидс» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Вулверхэмптона» — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.89.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.90.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе «Лидса» в матче (-1,5).

Ставка: Фора «Лидса» (-1,5) в матче за 2.57.