18 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Орлы» еще борются за попадание в топ-6. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» лишь на 9 очков отстает от искомой шестой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли «Вольфсбург» (2:1).
До того команда не смогла одолеть «Кельн» (2:2). А вот поединок с «Майнцем» завершился досадной коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Айнтрахт» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывает два матча кряду.
Причем «Айнтрахт» традиционно неудачно противостоит «быкам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» давно не претендуют на чемпионство. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «РБ Лейпциг» на 8 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» одолели «Боруссию» М (1:0).
До того команда нанесла поражение «Вердеру» (2:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Хоффенхайму» (5:0).
При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Быки» нынче выглядят весьма симпатично. Команда победила трижды кряду.
При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда в среднем добывает почти 2 очка за матч.
В этом поединке «быки» явно будут действовать первым номером. Плюс в хорошей форме находится Кристоф Баумгартнер.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «РБ Лейпциг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.
Прогноз: «Быки» нынче находятся в прекрасных кондициях, да и оборона «орлов» частенько совершает сбои.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Орлы» в среднем пропускают 2 мяча за матч
- «РБ Лейпциг» в первом круге разгромил «орлов» (6:0)
- «РБ Лейпциг» победил в 3 последних поединках
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- «Быки» забили 10 мячей в 5 своих последних поединках