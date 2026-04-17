прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

18 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» еще борются за попадание в топ-6. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» лишь на 9 очков отстает от искомой шестой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли «Вольфсбург» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Кельн» (2:2). А вот поединок с «Майнцем» завершился досадной коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Айнтрахт» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывает два матча кряду.

Причем «Айнтрахт» традиционно неудачно противостоит «быкам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» давно не претендуют на чемпионство. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 8 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» одолели «Боруссию» М (1:0).

До того команда нанесла поражение «Вердеру» (2:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Хоффенхайму» (5:0).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят весьма симпатично. Команда победила трижды кряду.

При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда в среднем добывает почти 2 очка за матч.

В этом поединке «быки» явно будут действовать первым номером. Плюс в хорошей форме находится Кристоф Баумгартнер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «РБ Лейпциг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «Быки» нынче находятся в прекрасных кондициях, да и оборона «орлов» частенько совершает сбои.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

