17 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Челябинск». Матч начнется в 15:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Енисей — Челябинск с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» идет на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 37 баллов. Общая разница мячей — 27:32.
Последние матчи: в последнем матче красноярская команда смогла добыть восьмую победу в сезоне, уверенно обыграв «Чайку» со счетом 4:1.
Ранее «Енисей» с минимальным счетом уступил костромскому «Спартаку» (1:2) и смог переиграть «Уфу», завершив поединок со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Енисей» три раза смог обыграть своих соперников, один раз проиграл и сыграл вничью. При этом, после возобновления чемпионата у команды всего одно поражение в семи встречах. «Енисей» имеет призрачные шансы на борьбу за топ-4, однако плотность в таблице Первой лиги дает такую возможность.
«Челябинск»
Турнирное положение: «Челябинск» идет на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 28 туров 39 балла. У команды девять побед, 12 матчей вничью и семь поражений. Общая разница мячей — 37:31.
Последние матчи: в последнем матче челябинская команда продлила серию без побед до шести матчей, сыграв вничью против «СКА-Хабаровск» (2:2).
Ранее «Челябинск» вновь сыграл вничью, уйдя от поражения на последних минутах встречи с «Черноморцем» (1:1), и проиграл поединок «Чайке» со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Челябинск» резво начал сезон в Первой лиге после возвращения из более низшего дивизиона. Однако сейчас команда имеет большие проблемы с победами, но даже при таком развитии событий у клуба есть шансы побороться за переходные матчи. Отметим, что «Челябинск» пропускает в семи матчах кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.06. Ничья оценена в 3.25, победа оппонента — 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.55.
Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из сторон. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.02.
Прогноз: Дополнительной и более рискованной ставкой станет ожидание тотала больше 2,5 мячей.
Ставка: Тотал больше 2 мячей в поединке за 2.24.