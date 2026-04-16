17 апреля в 8-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Кызылкум». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сурхан — Кызылкум с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Сурхан»
Турнирное положение: «Сурхан» стартовал не столь продуктивно. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Сурхан» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сурхан» был бит «Навбахором» (0:2).
До того команда не уступила АГМК (1:1). А вот поединок с «Бухарой» принес три зачетных балла в копилку (3:1).
В пяти своих последних матчах «Сурхан» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Сурхан» нынче находится на спаде. Команда не побеждала в 2 последних матчах.
Причем «Сурхан» не столь успешно выступает на своем поле. В трех домашних поединках команда добыла всего четыре очка.
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» стартовал неудачно. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Кызылкум» набрал всего 6 очков в 7 поединках. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылкум» уступил «Согдиане» (1:3).
До того команда потерпела поражение от «Бухары» (0:2). А вот чуть ранее она была разбита ферганским «Нефтчи» (0:4).
При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась одним забитым мячом при 14 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кызылкум» выдает провальный отрезок. Команда имеет огромные проблемы с реализацией.
При этом «Кызылкум» имеет крайне ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда слабовато выступает вне родных стен. В трех выездных поединках добыто всего три зачетных балла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сурхан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Кызылкум» нынче пребывает в кризисе, да и на чужих полях выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Сурхана» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сурхан» способен поднатореть в плане реализации
- «Кызылкум» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Сурхан» победил в своем последнем домашнем матче
- «Кызылкум» уступил в 5 последних поединках
- «Сурхан» в среднем забивает гол за матч