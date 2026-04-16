17 апреля в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Истаравшан». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Баркчи — Истаравшан с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Баркчи»
Турнирное положение: «Баркчи» стартовал крайне слабо. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Баркчи» набрал всего лишь 3 очка в 4 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баркчи» проиграл «ЦСКА-Памиру» (1:2).
До того команда уступила «Эсхате» (1:2). А вот поединок с «Равшаном» завершился успехом (3:2).
В пяти своих последних матчах «Баркчи» добыл лишь одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Баркчи» нынче находится на спаде. Команда уступила в двух последних матчах.
Причем «Баркчи» традиционно удачно противостоит «Истаравшану». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Истаравшан»
Турнирное положение: «Истаравшан» выдал провальный старт чемпионата. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Истаравшан» еще не познавал вкуса побед. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Истаравшан» не смог переиграть «Вахш» (1:1).
До того команда была бита «Худжандом» (0:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Хосилотом» (0:0).
При этом «Истаравшан» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Истаравшан» не побеждает уже полгода. Команда выглядит обреченной на борьбу за выживание в элите.
При этом «Истаравшан» имеет относительно надежные тылы. В свои ворота команда пропускает в среднем один мяч за матч.
Команда слабовато выступает вне родных стен. В двух выездных поединках добыт всего один зачетный балл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Баркчи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 5.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.94 и 1.82.
Прогноз: «Баркчи» явно находится не на своем месте, и наверняка в родных стенах начнет встречу агрессивно.
Ставка: Победа «Баркчи» в 1 тайме за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Истаравшан» не преуспевает в плане реализации
- «Баркчи» способен поднатореть во всех компонентах
- «Истаравшан» не побеждает уже полгода
- «Баркчи» неизменно забивал в 3 своих последних поединках
- «Истаравшан» в трех последних матчах забил всего один мяч